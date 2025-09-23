Milei agradeció el "gesto extraordinario" de Donald Trump tras recibir un carpeta: de qué se trata

En medio de la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei mantuvo en Nueva York un encuentro bilateral con su par estadounidense, Donald Trump . La reunión, breve pero cargada de gestos, dejó en claro el alineamiento político entre ambos líderes y fue celebrada por la comitiva argentina.

El mandatario argentino viajó acompañado de su hermana y secretaria presidencial, Karina Milei , además del ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. Todos ellos destacaron el clima positivo del encuentro y la importancia del respaldo norteamericano.

Durante la reunión, Trump le entregó a Milei una carpeta que contenía una copia impresa del mensaje que había difundido minutos antes en perfil de Truth Social , donde elogiaba al presidente argentino y su gestión.

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", afirma el inicio del texto.

Y agrega: "Él heredó un 'desorden total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto" .

En este sentido, el actual presidente de EE.UU. enfatizó que "hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito".

Por último, Trump le expresa a Milei su absoluto apoyo para su futuro político: "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".

Mensaje de Luis Caputo tras participar de la bilateral con Donald Trump

"No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!", escribió Luis Caputo, titular de la cartera económica del Gobierno de Javier Milei luego de participar este martes de la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos.

En otra publicación, Caputo sostuvo: "Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Milei! Argentina será próspera!", y agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el Secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el Secretario de Estado Marco Rubio.