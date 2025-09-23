Tras la reunión Milei–Trump, el Banco Mundial agilizará préstamos de hasta US$4.000 millones para Argentina

El paquete estará enfocado en minería, turismo, energía y pymes, pilares que el Banco Mundial considera clave para la competitividad argentina.

Así lo comunicó el organismo que preside Ajay Banga y que detalló que combinará financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado.

El paquete de ayuda económica estará centrado en lo que el Banco Mundial calificó como “los principales motores de la competitividad”: desbloqueo de la minería y los minerales críticos; el impulso del turismo como fuente de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

El Banco Mundial proyectó que la Argentina crecerá un 5% este año. Foto: Web. El Banco Mundial El aceleramiento en el apoyo hacia el país proviene del acuerdo que el Banco Mundial formalizó junto con el Gobierno a mediados de abril por un total de US$12.000 millones.

“Refleja una sólida confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo”, señaló el comunicado del organismo.