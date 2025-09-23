Quiénes son los 7 candidatos a quedarse con la operatoria de Carrefour en Argentina

El Deutsche Bank recibió siete propuestas para adquirir Carrefour Argentina y está a punto de definir cuáles seguirán adelante en el proceso. La entidad financiera, encargada de buscar un socio o comprador para la cadena de supermercados francesa que tomó la decisión de irse del país, reunió tres ofertas de jugadores estratégicos.

Se trata de tres ofertas de jugadores que ya operan en el país en el rubro, y cuatro de fondos de inversión, tanto locales como internacionales, interesados en desembarcar en el sector.

Las propuestas, presentadas la semana pasada, son de carácter no vinculante y se elaboraron en base a la información preliminar que el banco proporcionó sobre la situación de la compañía.

Según informó el diario La Nación, en las próximas horas se comunicará a cada candidato si continúa en carrera. Los que superen este primer filtro podrán avanzar hacia el “ due diligence” , una auditoría más exhaustiva de los números de Carrefour Argentina , paso previo para realizar una oferta vinculante.

La expectativa inicial de Deutsche Bank y de Carrefour era que las ofertas finales se presentaran hacia mediados de noviembre. Sin embargo, fuentes vinculadas a la operación reconocen que los plazos podrían correrse debido a la incertidumbre política y económica.

El grupo fundado por Alfredo y Gloria Coto manifestó abiertamente su interés en quedarse con la operatoria de Carrefour. La estrategia financiera y operativa para llevar adelante la compra está siendo liderada por Germán Coto, hijo mayor de la familia. En el mercado se comenta que el principal atractivo para la compañía radica en los hipermercados y las grandes superficies que posee Carrefour en la Argentina.

GDN

El holding que encabeza Francisco de Narváez, con experiencia probada en el rubro supermercadista (fue propietario de Casa Tía), también busca avanzar en la operación. De Narváez ya concretó una jugada importante en el sector al quedarse con Walmart Argentina, que pasó a llamarse Changomás.

Cencosud

El gigante chileno -que explota la cadena VEA- aparece como un competidor de peso y, para muchos, el “tapado” de la negociación. Su interés en Carrefour se interpreta como un movimiento para compensar la inminente pérdida del Jumbo de Palermo, que será rematado en breve. La compañía ya conoce de cerca a Carrefour: hace cinco años adquirió sus operaciones en Colombia.

Klaff Realty

Este fondo estadounidense desembarcó en la región en el 2016 con la compra de Tienda Inglesa, una de las cadenas más grandes de Uruguay, con cerca de 100 sucursales y una facturación de alrededor de US$ 750 millones anuales. La marca cuenta con un alto nivel de reconocimiento entre los argentinos que veranean en Uruguay, lo que podría facilitar una expansión local si desembarca con esa bandera.

Sophia Capital

Se trata de un fondo de inversión argentino liderado por Diego Álvarez-Demalde —hermano de Francisco, fundador de Riverwood Capital— y Federico Shargorodsky. Ambos son exbanqueros de inversión en Credit Suisse y UBS. En el país ya tienen participación en empresas como Litoral Gas, la acerera Itasa y Valbol, proveedora de válvulas y equipos para la industria petrolera.

Newsan

El grupo encabezado por Rubén Cherñajovsky, líder en el negocio de la electrónica, también figura entre los interesados. Aunque en un principio se especulaba con que no presentaría oferta, finalmente lo hizo, pese a que la compañía lo niega públicamente. Newsan ya dio un paso en consumo masivo al adquirir la operación local de Procter & Gamble, que también dejó el país.

Intercorp

Este holding peruano, liderado por Carlos Rodríguez Pastor —el empresario más rico de ese país—, completa la lista de aspirantes. Con inversiones en alimentos, farmacias, retail y finanzas (incluido el principal banco peruano), es uno de los jugadores más fuertes de la región. En supermercados domina en Perú con marcas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass. Hasta ahora no había aparecido en el radar como posible comprador de Carrefour Argentina.