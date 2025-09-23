Macri contó hace cuánto tiempo no habla con Milei e hizo un guiño clave para remediar la crisis

El expresidente Mauricio Macri lideró esta mañana una reunión con los candidatos del PRO en la sede del partido ubicado en Balcarce al 400 con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre . Tras el encuentro, habló con los medios y negó tener hoy contacto con el mandatario Javier Milei .

Garrahan: este es el aumento salarial para los trabajadores que celebra el gobierno de Milei

La agenda de Milei en Estados Unidos: cómo es el salvataje a negociar con Donald Trump

“ Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo , pero desde el PRO estamos siempre a disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento ”, aseguró Macri ante la prensa tras el pedido de Patricia Bullrich de retomar el vínculo.

Durante las casi dos horas de reunión, el presidente del PRO pidió a los representantes de su partido redoblar esfuerzos para teñir de amarillo el Congreso en los comicios. “A todos les pedí que con fuerza se pongan a trabajar hasta el 26 para llevar las ideas que siempre hemos creído”, subrayó.

Al ser consultado sobre la situación económica, Macri reconoció que el Gobierno enfrenta un “ desafío cambiario ” pero respaldó al equipo que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo .

Mauricio Macri: "Estoy dispuesto a reunirme con Milei, pero hace más de un año que no hablamos. Hay que ser muy prudentes. El Gobierno está enfrentando un desafío cambiario. Tiene un equipo económico con gente que entiende cómo sortear esta dificultad." pic.twitter.com/kBmB6Mh5Qm

“Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso ... Lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”, planteó.

También valoró el apoyo de Estados Unidos tras el mensaje en redes sociales del secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El apoyo que ha dado el gobierno americano a través del tuit del secretario del Tesoro ha sido impresionante y se abre una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”, concluyó.

Quiénes participaron en la cumbre del PRO

En el encuentro estuvieron presentes Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); y Ana Clara Romero (Chubut, en forma virtual).

También asistieron el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

PRO PRO

Sobre la reunión, según supo Noticias Argentinas, cada uno expuso las expectativas que mantienen de cara a octubre y brindaron detalles respecto a las alianzas y lineamientos de campaña de cada distrito.

“Hubo coincidencia en la necesidad de renovar el partido y que, después de octubre, comenzaba otra etapa para el PRO”, detallaron al respecto fuentes del partido amarillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1970507990181494989&partner=&hide_thread=false Tenemos candidatos en todo el país que combinan juventud, energía y experiencia en gestión.



Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro porque ese es el camino para salir adelante. pic.twitter.com/KK7UY8U3Sx — PRO (@proargentina) September 23, 2025

Al término de la reunión, Ritondo valoró el respaldo de Washington y acusó a la oposición de buscar desestabilizar al Gobierno. “La Argentina está recuperándose. Hicieron todo para producir una crisis”, dijo. “Esta es una turbulencia más electoral, ahora hay que ayudar, poner como ha hecho el PRO desde el inicio de este Gobierno”, sumó

Por su parte, Diego Santilli se mostró confiado en un triunfo del oficialismo libertario. "Estoy convencido de que vamos a ganar el país. Es un desafío, hay que explicarle a la sociedad que todo el esfuerzo que hizo este año y medio tiene un porqué y un para qué",

"Estamos convencidos que la Argentina no tiene que volver para atrás. Ya tuvimos un escenario donde vino alguien a presentarse como moderado y nos dejó el país que nos dejó, me refiero a Alberto Fernández. La Libertad de Avanza tiene que ganar esta elección y la Argentina tiene que tirar un país hacia adelante", concluyó.