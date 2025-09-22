Luis Petri se suma a la comitiva que viajará a Estados Unidos con Javier Milei

La visita incluye una reunión entre Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump , y tiene como principales objetivos conseguir una ayuda financiera y mandar señales de tranquilidad al mercado en momentos de alta inestabilidad.

El ministro de Defensa se sumará de esta manera a su par de Economía, Luis Caputo , y al ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein , las otras figuras de la delegación.

Todo indica que el encuentro entre Milei y Trump se producirá este martes al mediodía.

En tanto, según pudo saber Los Andes , Petri tendrá "agenda con el Presidente y también en Naciones Unidas" .

En la previa de la misión, clave para enfrentar la delicada situación económica de nuestro país, el mendocino reposteó los mensajes de Milei, quien agradeció en las redes sociales el respaldo de Trump y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

"Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY", señaló Milei en las redes.

El viaje anterior de Petri a Estados Unidos

El último viaje de Petri a Estados Unidos se produjo hace poco. A comienzos de julio, el funcionario de Milei estuvo en la sede el Pentágono. Se reunió con el secretario de Defensa de EEUU Petee Hegseth y firmó un acuerdo para que el Ejército Argentino adquiera vehículos blindados Stryker.

Petri volverá al país el próximo viernes, para retomar las actividades de campaña electoral.

Me encontré con jóvenes mendocinos con coraje, que no esperan a que otros escriban la historia: ellos ya la están escribiendo.



Con convicción y la certeza de que la libertad es el único camino, están decididos a transformar a Mendoza y a la Argentina, dejando atrás décadas de… pic.twitter.com/H4nqe9WWMO — Luis Petri (@luispetri) September 21, 2025

Hay que recordar que el exradical es el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Mendoza. Normalmente, en sus visitas a las provincias, realiza algunas de las actividades con el gobernador Alfredo Cornejo y otros radicales, dado que el partido del Presidente y Cambia Mendoza sellaron una alianza electoral para los comicios de octubre.