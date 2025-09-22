Elecciones con dos boletas: cómo se considerará el voto que aparezca "cruzado" de urna

El próximo 26 de octubre, los mendocinos asistirán a las urnas para votar en las elecciones nacionales y provinciales que se darán de forma concurrente.

La Junta Electoral Nacional – Mendoza dio a conocer el pasado 26 de agosto detalles del operativo electoral y aclaró que las dos boletas únicas de papel estarán distinguidas por dorsos de colores, con sus respectivas referencias en las dos urnas que tendrá cada mesa.

La Boleta Única Electoral (BUE) con candidaturas a diputados nacionales tendrá el dorso celeste , mientras que la Boleta Única Papel (BUP) de las candidaturas provinciales (senadores, diputados y concejales) tendrá reverso de color verde , como se identificó también en 2023.

De este modo, las urnas tendrán nombres distintivos pero también un subrayado de cada color para ayudar al elector.

Aquí entrarán en juego también las nuevas autoridades de mesa. Es que, a diferencia de elecciones anteriores, habrá un presidente y dos “vocales” que colaborarán en la tarea de guiar al elector para evitar errores.

El dorso de la boleta nacional

El secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, visitó el piso de Aconcagua Radio esta mañana para ampliar más detalles del proceso electoral y aclaró un punto importante: qué sucederá con los votos que “se crucen” de urna.

En contacto con la mesa política del programa “Hermoso Caos”, Albarracín indicó que aquellas boletas que se encuentran en urnas equivocadas se considerarán como “elementos extraños” y por lo tanto será un “voto nulo”.

Es decir, si una boleta provincial se deposita en la urna nacional, será considerado nulo. Y lo mismo ocurrirá con aquellas boletas nacionales que aparezcan en una urna provincial.

Para evitar que se llegue a tal confusión las autoridades de mesa van a estar atentos para guiar a los ciudadanos y en el caso de aquellos electores daltónicos, cada urna estará señalizada con su descripción particular: elecciones nacionales y elecciones provinciales, respectivamente.

El acto de votación

En el “recinto de votación”, anteriormente llamado “cuarto oscuro”, el elector se encontrará con las tres autoridades de mesa y las dos urnas.

Allí el presidente de mesa le entregará al ciudadano las dos boletas únicas de papel correspondientes, para que pase a sentarse en la “cabina de votación”, que estará enfrentada a la mesa y cuyo banco estará recubierto por tres paredes de cartón para garantizar la privacidad del voto.

El elector utilizará una birome para marcar en los casilleros correspondientes a sus candidatos y luego deberá doblar cada boleta por su respectivo dorso y acercarse a la mesa para depositarlas en las urnas correspondientes, con supervisión de los vocales que colaborarán con el presidente de mesa.

Albarracín recordó que sí un ciudadano marca la misma categoría en dos listas, por ejemplo dos candidatos a diputados nacionales diferentes, se considerará que está “anulando el voto”.