La extraña explicación de Milei para despegar a Karina del caso ANDIS: "Muy tonto pensar eso"

El presidente se refirió nuevamente al supuesto escándalo de corrupción que involucró al “jefe”. Ahora, defendió de manera extraña a su hermana y desmintió a Diego Spagnuolo. También apuntó contra los “periodistas operadores”.

El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Durante en la entrevista, con su estilo frontal, Milei ironizó sobre la supuesta participación de su hermana en maniobras de corrupción: “¿Si usted se quiere quedar con una caja, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso”, lanzó en diálgo con Radio Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el Presidente calificó las acusaciones contra su hermana como “muy tontas” y minimizó las versiones, vinculándolas a operaciones políticas y “chimentos de peluquería”.

Milei desmintió a Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS, quien había filtrado audios con presuntas denuncias de coimas. “Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza. Si tenía esa certeza tenía la obligación de denunciarlo, si no incumplía los deberes de funcionario público”, afirmó.

El “triángulo de hierro” y la defensa de Karina Milei

El mandatario insistió en que las acusaciones son intentos de golpearlo, comparándolas con ataques a sus perros. “Un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina. Es como cuando se metían con mis perros. Es lo mismo, es como meterse con un hijo”, planteó.

Además, descalificó la idea del “3% de Karina” que repite el kirchnerismo: “Cuando los kukas hacen el tres, ¿saben dónde estaba la ANDIS cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que no representara un problema, lo mandó a Capital Humano.

Después pasó a Jefatura de Gabinete. Entonces, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso”.

Milei también se refirió a los audios donde su hermana arenga a legisladores: “Los audios están editados y se dicen cosas que no corresponden. En uno, lo más grave que aparece es que Karina trabaja 15 horas por día. Eso demuestra lo ridículo de estas operaciones”.

En este sentido, vinculó a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico en “maniobras de espionaje ilegal” por buscar información sobre sus perros.

El Presidente ratificó la fortaleza de su “triángulo de hierro” (su hermana y Santiago Caputo): “¿Cree que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con mi hermana? De ninguna manera. Es un invento de los medios”.

