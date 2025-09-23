La foto de Karina Milei posando con una bandera de "agrupación gays con Karina" es un montaje

“‘INCLUSIVOS’ Porque Karina Milei apunta a recuperar el voto homosexual de cara a octubre y lanzó su propia agrupación inclusiva”, dice una de las cientas publicaciones en X , Facebook e Instagram que comparten una imagen en la que se ve a la secretaria general de la Presidencia junto a estudiantes que sostienen una bandera con la leyenda “Agrupacion gays con Karina”.

La extraña explicación de Milei para despegar a Karina del caso ANDIS: "Muy tonto pensar eso"

Milei agradeció el "gesto extraordinario" de Donald Trump tras recibir un carpeta: de qué se trata

Agrupaciones estudiantiles vinculadas al peronismo y a los libertarios se enfrentaron violentamente el 28 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Dos días después, Karina Milei se reunió con los estudiantes libertarios para brindarles su apoyo.

La fotografía circula a poco más de un mes de que se realicen las elecciones legislativas nacionales , el 26 de octubre, y en medio de un escándalo por presunta corrupción que involucra a la hermana del presidente Javier Milei.

AFP Factual —medio que, junto a Chequeado, coordina la alianza Reverso— realizó una búsqueda inversa de la foto con Google Lens que llevó a una versión ampliada del registro. La imagen fue publicada originalmente en X por Pilar Ramírez, jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

La bandera, en lugar de llevar el texto “Agrupación gays con Karina”, dice: “Somos Libres. Agrupación de estudiantes liberales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1961570491124039946&partner=&hide_thread=false Junto a @KarinaMileiOk bancamos a los jóvenes de @SomosLibresUBA que en la Facultad de Derecho se plantaron frente a los kirchneristas violentos.

Están desesperados, solo les queda la violencia. NO NOS VAN A FRENAR.



Ahora o nunca: La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. pic.twitter.com/GKvvVrcCsJ — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) August 29, 2025

La misma pesquisa arrojó resultados en entradas de medios con la misma foto (1, 2), así como un video de la reunión publicado por Ramírez en Instagram, donde se ve la misma bandera desde otra perspectiva.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].