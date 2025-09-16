16 de septiembre de 2025 - 14:44

Javier Milei y Santiago Peña reforzaron su vínculo presidencial en una reunión bilateral en Paraguay

El encuentro se llevó a cabo tras la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC en inglés), evento que reunió a referentes de la derecha regional y global.

Encuentro bilateral entre Javier Milei y su par Santiago Peña en Paraguay.

El presidente Javier Milei viajó a Paraguay y este martes mantuvo un encuentro bilateral con su par, Santiago Peña, en el Palacio de López, sede de Gobierno en Asunción. La reunión se produjo luego de la participación del mandatario argentino en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Cabe recordar que Peña es uno de los pocos presidentes afines a su ideología en la región. En tanto, el vínculo entre ambos jefes de Estado viene fortaleciéndose en los últimos meses y, esta vez, compartieron un almuerzo junto a Karina Milei, quien lo acompañó en la reducida comitiva de esta visita exprés.

La sintonía entre Milei y Peña no es novedad. No solo se entrevistaron en más de una oportunidad sino que el paraguayo fue el primero de los jefes de Estado latinoamericano que viajó oficialmente a la Argentina para reunirse con el libertario a días de asumir.

Mensaje de Javier Milei en Paraguay

Esta mañana, el libertario, durante su discurso en la conferencia conservadora planteó que Paraguay “es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”, y destacó que “desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado”.

“Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, ponderó durante su discurso, y completó: “Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban; cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece”.

Cómo sigue su agenda

La realidad del bloque regional del Mercosur formó parte del extenso temario en común entre ambos mandatarios. Según supo Noticias Argentinas, el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP) a las 18.15.

En agenda, para el miércoles a las 10:15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.

