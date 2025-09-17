Debate en Diputados: un legislador kirchnerista "votó con una peluca" y desató la furia de Martín Menem

En plena sesión de Diputados por la ley de Emergencia Pediátrica, un gesto de burla generó tensión en el recinto. El protagonista fue Aldo Leiva, del espacio Unión por la Patria, quien sorprendió al ponerse una peluca justo antes de emitir su voto.
La escena derivó en un cruce con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que interrumpió al legislador y le impidió completar su intervención. Sin embargo, la acción desató risas entre los presentes de su espacio, y también dejó en evidencia el malestar del oficialismo y legisladores afines.
Como en otras ocasiones, Leiva aprovechó el momento de aclarar su voto para enviar un mensaje político. Esta vez, lo hizo mientras la Cámara resolvía si insistía o no con la norma, que finalmente fue aprobada con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención.
Previo a ser consultado por Menem, el ex combatiente de Malvinas ya se había colocado la peluca, lo que llamó la atención de varios diputados que giraron en sus bancas para mirarlo. "Diputado Leiva, ¿positivo o negativo?", le preguntó Menem.
El chaqueño alcanzó a responder: "Por los niños y jóvenes de mi patria. Para decirle no a las coimas de Karina", en alusión al escándalo por los audios que vincularon a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Acto seguido, el presidente de la Cámara lo interrumpió y ordenó mutearlo: "no le voy a permitir", tras aclarar que finalmente el voto del diputado era para insistir con la ley de Emergencia Pediátrica.
El gesto con la peluca del legislador fue interpretado como una clara referencia directa al presidente Javier Milei, apodado de esa manera por sectores opositores, y también como un mensaje contra el bloque de “radicales con peluca” que respalda al mandatario.