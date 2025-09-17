Sesión caliente en el Congreso: una diputada acusó a otro de "caradura" e "hipócrita"

Este miércoles, la diputada radical Soledad Carrizo lanzó un fuerte exabrupto durante la sesión de Diputados . Cabe recordar que hoy se trataron en el Congreso los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Cuando fue el turno de la exposición su par De Loredo que, el legislador recibió interrupciones de parte de un diputado que se encontraba detrás . Acto seguido, la radical le contestó que se fijara en las escuelas de su provincia. “Caradura, hipócrita” , arremetió.

En el debate sobre un cuarto intermedio, De Loredo tomó la palabra para hablar del pedido de Miguel Ángel Pichetto , quien había propuesto una moción de orden para abordar inmediatamente los dos vetos sin debates.

“ Hemos debatido con profundidad y largamente ambos temas, cada uno tiene una posición ya definida . Me parece que estos temas son de aquellos que el Congreso tiene que hacer con la mayor rapidez y responsabilidad. Pido que se vote”, señaló el referente de Encuentro Federal.

Al respecto, contestó De Loredo: “ No estamos de acuerdo con lo sugerido porque somos obstinadamente negadores de esta idea del todo o nada que el Gobierno y expresiones del peronismo permanentemente nos llevan a la discusión”. Además sostuvo que había “diferenciadores y aristas de un lado y del otro” y que por ello había que profundizar en el debate.

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque UCR. Rodrigo de Loredo.

“Este proyecto es del bloque de la Unión Cívica Radical, que después fue aprobado y después vetado. Que siempre hemos rechazado los vetos, que vamos a volver a rechazarlos...”, aseguró. De fondo, la escena era gritos de otro diputado contra De Loredo.

Aunque no se distinguía bien qué decía, si se escuchaba que repetía “no acompañar”, insinuando que los radicales no insistirían sobre las leyes. En ese momento fue cuando Soledad Carrizo se dio vuelta y se metió en la discusión. “Siempre acompañamos, ¿de qué hablas? Sos un caradura. Fijate las escuelas de tu provincia, caradura. Hipócrita", contestó.

Como el micrófono de De Loredo estaba prendido, los gritos se escucharon en todo el recinto. Luego otros bloques contestaron también con ese tono. Mientras, el radical intentaba continuar con su discurso, que cerró manifestándose en contra de la “anulación del debate” que se presentó unos segundos antes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSoleCarrizo/status/1968334049866633656&partner=&hide_thread=false En el camino del progreso nacional, es esencial apoyar la EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA.



Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto… pic.twitter.com/XDxaoL9l67 — Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) September 17, 2025

Cabe mencionar que Soledad Carrizo ya había informado antes de la sesión que votaría a favor del proyecto. “Voy a votar a favor de las universidades porque como dirigente creo que ese es el camino: más educación. Entendemos que hay que reasignar recursos para bajar la inflación y lograr el equilibrio fiscal, pero hay temas donde no se puede recortar, uno es la educación”, publicó en sus redes sociales.

En ese marco, repudió a los “hipócritas que toman banderas dignas como la defensa de la universidad pública” mientras que “hace más de 30 años vienen siendo funcionales a los que saquearon a la Argentina”. “Y también por los gobernadores oportunistas que aquí en Buenos Aires vienen a reclamar la universidad pública, pero dentro de sus provincias tienen abandonados a sus docentes y a las escuelas en infraestructura”, agregó.