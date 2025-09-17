17 de septiembre de 2025 - 21:35

Cristina Kirchner festejó el rechazo a los vetos de Milei en Diputados: "El pueblo no cambia de ideas"

La expresidenta salió a celebrar en su balcón con cientos de personas que se acercaron a su domicilio.

Cristina Kirchner festejó el rechazo a los vetos de Milei en Diputados

Cristina Kirchner festejó el rechazo a los vetos de Milei en Diputados

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ex presidenta Cristina Kirchner celebró hoy la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario.

“En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, expresó la ex mandataria en sus redes sociales.

La Cámara Baja rechazó esta tarde los vetos presidenciales en materia de salud y educación universitaria, en lo que fue un nuevo revés político para el gobierno de Milei.

Mientras cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, la exmandataria se asomó al balcón de su residencia para celebrar junto a cientos de personas que se congregaron en San José 1111, en el contexto de la Marcha Federal Universitaria, la reciente decisión del Poder Legislativo.

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron hoy en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Presidente.

Cristina deberá pagar en la Causa Vialidad

La Justicia argentina avanzó en la Causa Vialidad en medio de los reclamos presentados por los condenados. Ahora, la Cámara Federal de Casación desestimó los recursos presentados por la exvicepresidente Cristina Kirchner vinculados al cálculo del decomiso de bienes.

La decisión deja firme que todos los condenados deberán afrontar de manera conjunta la millonaria suma fijada por el tribunal, de acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas.

Según lo resuelto por la Sala IV, el monto a responder asciende a casi 685 mil millones de pesos, cifra que había sido determinada previamente y que ahora quedó ratificada.

