Semana clave en el Congreso: el Gobierno planea el Presupuesto 2026 y la oposición busca rechazar los vetos 

El Congreso se prepara para una semana de alta intensidad política. A la espera de los detalles del proyecto de ley del Presupuesto 2026 , que será anunciado por el presidente Javier Milei este lunes en Cadena Nacional, la oposición ya activó pedidos de sesiones especiales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Entre los temas que dominarán la agenda parlamentaria se encuentran los recientes vetos del Ejecutivo a tres iniciativas aprobadas por el Congreso: la ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia Pediátrica y la norma sobre el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) , impulsada por mandatarios provinciales.

En paralelo, el miércoles se desarrollarán reuniones clave en la Casa Rosada entre funcionarios del Gobierno y referentes del PRO. El objetivo será definir la estrategia legislativa para defender el Presupuesto 2026. En ese esquema, cobrará especial relevancia el diputado José Luis Espert , presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Espert buscará postergar el debate de la iniciativa hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, e incluso hasta la renovación parlamentaria del 10 de diciembre, cuando cambiará parte de la composición tanto de Diputados como del Senado.

Sin embargo, la oposición también prepara su propia hoja de ruta para discutir el proyecto presupuestario del próximo año. Los bloques no oficialistas buscan evitar que se repita lo sucedido en 2024, cuando el debate del Presupuesto 2025 fue interrumpido abruptamente por Espert, quien cerró la comisión antes de la firma de los dictámenes, y el Gobierno decidió prorrogar por decreto el Presupuesto anterior.

La oposición busca rechazar los vetos de Milei en Diputados

Los bloques opositores Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Coalición Cívica convocaron a una sesión especial para este miércoles a las 13 horas, a la que también se sumará el Frente de Izquierda. El objetivo central será debatir y rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

Los impulsores de la sesión confían en alcanzar los dos tercios de los diputados presentes, requisito indispensable para habilitar el tratamiento de estos temas según lo establecido por la Constitución Nacional. Ya lo consiguieron en una oportunidad reciente, cuando lograron sostener la ley que declara la Emergencia en Discapacidad, sumando apoyos de sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales.

En esta nueva convocatoria, también esperan contar con los votos de los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y con los cuatro integrantes del bloque Coherencia, conformado por exoficialistas que mantienen un fuerte enfrentamiento con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

El temario incluye un total de 13 proyectos, entre los que se destacan pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en relación a las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Otro punto que genera preocupación en la Casa Rosada es la posible modificación de la ley que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el actual gobierno. Este proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora está en la mira de la Cámara de Diputados.