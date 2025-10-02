Para calmar al mercado, el Gobierno de EE.UU. salió a redoblar el apoyo a Milei: "Haremos lo necesario"

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, confirmó este jueves que el Gobierno norteamericano está dispuesto a brindar apoyo financiero a la Argentina y destacó la relevancia internacional de las políticas económicas implementadas por el presidente.

Fotografía cedida por la presidencia de Argentina del mandatario, Javier Milei (d), saludando al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent (i), este lunes, en la Casa Rosada en Buenos Aires (Argentina). Bessent reafirmó el “pleno apoyo” de su país a las “audaces reformas” del presidente argentino, Javier Milei, a quien felicitó por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro de Economía, Luis Caputo. Después de un intenso trabajo desde la reunión entre Donald Trump y el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro viaje a Washington para avanzar significativamente en nuestras discusiones presenciales sobre las opciones de asistencia”, señaló Bessent a través de su cuenta en la red social X.

El funcionario remarcó además que en las conversaciones mantenidas con sus colegas del G7 subrayó “la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

“El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, concluyó.

Yesterday, I had a very positive call with Minister @LuisCaputoAR of Argentina.



After intensive work since @POTUS Trump’s meeting with President @JMilei in New York, in the coming days I look forward to Minister Caputo‘s team coming to D.C. to meaningfully advance our… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 2, 2025 Milei comparó a Scott Bessent con Messi El presidente Javier Milei volvió a desplegar ayer un amplio abanico de definiciones políticas y económicas: elogió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a quien comparó con Lionel Messi; acusó a Domingo Cavallo de incurrir en “un acto de deshonestidad intelectual” por desestimar el concepto de “Riesgo Kuka”, y defendió al diputado José Luis Espert frente a versiones que lo vinculan con un empresario ligado al narcotráfico.