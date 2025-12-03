3 de diciembre de 2025 - 20:46

Gritos, gestos y tensiones: los momentos agitados que marcaron la jura de los nuevos Diputados

La sesión de jura en Diputados estuvo atravesada por discusiones, cánticos cruzados y gritos inesperados que expusieron el clima político del recinto.

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ceremonia de jura de los futuros Diputados se desarrolló en medio de gritos, gestos provocadores y enfrentamientos verbales entre distintos bloques. La presencia de Javier Milei, los cánticos opuestos y varias escenas particulares revelaron la tensión que dominó toda la jornada parlamentaria.

Leé además

Javier y Karina Milei, presentes en la jura de diputados electos

Javier y Karina Milei, presentes en la jura de diputados electos: el "festejo" del oficialismo por la primera minoria

Por Redacción Política
Verasay, Petri, Martínez, Félix y Mestral Asensio formalizaron su incorporación para el período 2025–2029.

Con una jura particular de Luis Petri, asumieron los cinco diputados nacionales por Mendoza

Por Jorge Yori

La jornada de jura de los Diputados que asumirán el próximo 10 de diciembre comenzó con gritos que anticiparon el tono que tendría toda la sesión especial. Antes de que los legisladores llegaran al recinto, los pasillos del Congreso se colmaron de tensión cuando el personal de seguridad cerró accesos por la llegada del presidente Javier Milei, acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Alberto Presti —vestido con su uniforme militar— y Mariano Cúneo Libarona. Ese operativo creó molestias entre quienes quedaron bloqueados o imposibilitados de usar ascensores reservados para el Ejecutivo.

Martín Menem y Sebastián Pareja
Martín Menem y Sebastián Pareja

Martín Menem y Sebastián Pareja

Cuando el mandatario apareció en el palco, el bloque de La Libertad Avanza estalló en aplausos, cánticos de “Presidente, Presidente” y reverencias, marcando un fuerte contraste con el resto del recinto. Minutos después comenzaron los cruces. Aldo Leiva, diputado peronista, le gritó a Milei: “Presidente, la Patria no se vende”, lo que provocó la réplica libertaria con el “Libertad, libertad”. A ese intercambio se sumó el bloque kirchnerista impulsado por Juan Grabois con el canto “la Patria no se vende”, mostrando la división del hemiciclo.

La diputada del peronismo Marita Velázquez a los gritos con Lilia libertaria Lemoine en medio de la jura
La diputada del peronismo Marita Velázquez a los gritos con Lilia libertaria Lemoine en medio de la jura

La diputada del peronismo Marita Velázquez a los gritos con Lilia libertaria Lemoine en medio de la jura

“Andá a bañarte”: entre los gritos

El inicio de las juras quedó marcado por los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes fueron interrumpidos por Lilia Lemoine. Desde las gradas se escuchó un “andá a bañarte” dirigido a Del Caño, lo que desató una discusión con la legisladora libertaria y menciones a Patricia Bullrich. La escena se repitió con distintos diputados, incluyendo un fuerte cruce con Marita Velázquez.

"Andá a bañarte" le gritaron a Nicolás del Caño

"Andá a bañarte" le gritaron a Nicolás del Caño

Entre los peronistas, varios legisladores juraron “por la libertad de Cristina Kirchner”. Pero el gesto más llamativo lo protagonizó Juan Grabois, quien antes y después de jurar realizó un saludo inspirado en Los juegos del hambre y, al retirarse, imitó una señal dirigida al bloque libertario.

Hubo más fricciones cuando desde las gradas insultaron a Jorge Taiana, lo que motivó que Paula Penacca exigiera al presidente de la Cámara, Gerardo Cipolini, controlar los desbordes. Entre aplausos, dedos en V, pulgares en alto y respuestas desde las bancas, el bloque libertario mostró disciplina interna y una fuerte presencia, ocupando el recinto con sus 95 diputados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto hoy por amplia mayoría con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda.

Con aval mayoritario Martín Menem continúa al mando como presidente de la Cámara de Diputados

Por Redacción Política
Que esta señora se calle la boca, el reproche de Bregman contra Lemoine.

Cruce a los gritos entre Bregman y Lemoine durante la jura en Diputados: "Que esta señora se calle la boca"

Por Redacción Política
Los jubilados y organizaciones sociales llevaron adelante hoy una nueva marcha en los alrededores del Congreso mientras los diputados concretaban la sesión preparatoria.

Nueva protesta de jubilados frente al Congreso mientras Diputados realizaban la sesión preparatoria

Por Redacción Política
Tenso cruce entre Luis Petri y Agustín Rossi en Diputados 

Áspero cruce en Diputados: Petri y Rossi se enfrentaron por la gestión en Defensa

Por Redacción Política