Gritos, gestos y tensiones: los momentos agitados que marcaron la jura de los nuevos Diputados

La sesión de jura en Diputados estuvo atravesada por discusiones, cánticos cruzados y gritos inesperados que expusieron el clima político del recinto.

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso

La ceremonia de jura de los futuros Diputados se desarrolló en medio de gritos, gestos provocadores y enfrentamientos verbales entre distintos bloques. La presencia de Javier Milei, los cánticos opuestos y varias escenas particulares revelaron la tensión que dominó toda la jornada parlamentaria.

La jornada de jura de los Diputados que asumirán el próximo 10 de diciembre comenzó con gritos que anticiparon el tono que tendría toda la sesión especial. Antes de que los legisladores llegaran al recinto, los pasillos del Congreso se colmaron de tensión cuando el personal de seguridad cerró accesos por la llegada del presidente Javier Milei, acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Alberto Presti —vestido con su uniforme militar— y Mariano Cúneo Libarona. Ese operativo creó molestias entre quienes quedaron bloqueados o imposibilitados de usar ascensores reservados para el Ejecutivo.

Martín Menem y Sebastián Pareja Martín Menem y Sebastián Pareja Gentileza Cuando el mandatario apareció en el palco, el bloque de La Libertad Avanza estalló en aplausos, cánticos de “Presidente, Presidente” y reverencias, marcando un fuerte contraste con el resto del recinto. Minutos después comenzaron los cruces. Aldo Leiva, diputado peronista, le gritó a Milei: “Presidente, la Patria no se vende”, lo que provocó la réplica libertaria con el “Libertad, libertad”. A ese intercambio se sumó el bloque kirchnerista impulsado por Juan Grabois con el canto “la Patria no se vende”, mostrando la división del hemiciclo.

La diputada del peronismo Marita Velázquez a los gritos con Lilia libertaria Lemoine en medio de la jura La diputada del peronismo Marita Velázquez a los gritos con Lilia libertaria Lemoine en medio de la jura Gentileza “Andá a bañarte”: entre los gritos El inicio de las juras quedó marcado por los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes fueron interrumpidos por Lilia Lemoine. Desde las gradas se escuchó un “andá a bañarte” dirigido a Del Caño, lo que desató una discusión con la legisladora libertaria y menciones a Patricia Bullrich. La escena se repitió con distintos diputados, incluyendo un fuerte cruce con Marita Velázquez.

"Andá a bañarte" le gritaron a Nicolás del Caño "Andá a bañarte" le gritaron a Nicolás del Caño Gentileza Entre los peronistas, varios legisladores juraron “por la libertad de Cristina Kirchner”. Pero el gesto más llamativo lo protagonizó Juan Grabois, quien antes y después de jurar realizó un saludo inspirado en Los juegos del hambre y, al retirarse, imitó una señal dirigida al bloque libertario.