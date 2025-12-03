3 de diciembre de 2025 - 13:18

Javier y Karina Milei, presentes en la jura de diputados electos: el "festejo" del oficialismo por la primera minoria

La Secretaria General debió elevar un pedido formal para justificar la asistencia del mandatario en el evento propio del Poder Legislativo.

Noticias Argentinas
Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei llegó al Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados electos en las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Es acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la Secretaria General debió elevar un pedido formal para justificar la asistencia del mandatario en el evento propio del Poder Legislativo.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un palco especial para que el libertario pueda seguir la ceremonia preparatoria en la que se oficializará la nueva composición legislativa.

La asistencia se da luego de que el oficialismo consiguiera arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en la Cámara Baja.

El pasado martes, La Libertad Avanza superó al peronismo en número de diputados nacionales y este miércoles jurarán los 127 representantes electos en la sesión preparatoria en una sesión en la que el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría.

Embed - SESIÓN PREPARATORIA: 3 de diciembre de 2025 - EN VIVO - Diputados Argentina

A través de su cuenta de X, el mandatario celebró el logro que encarnó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”. En su breve mensaje citó la publicación original del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien felicitó el traspaso de Francisco Morchio a la bancada.

Otro de los funcionarios del Ejecutivo que estará presente es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien escoltará al riojano en las reuniones que mantendrá durante la jornada.

