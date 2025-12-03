3 de diciembre de 2025 - 11:44

PSJ Cobre Mendocino ya tiene despacho: cuándo se votará el proyecto de minería en el Senado

En un plenario de comisiones que duró sólo una hora, el oficialismo le dio hoy despacho a PSJ, el proyecto de minería, en el Senado provincial.

El despacho de los cuatro proyectos de minería surgió en un plenario de comisiones del Senado. Foto: Prensa Senado.

El despacho de los cuatro proyectos de minería surgió en un plenario de comisiones del Senado. Foto: Prensa Senado.

Foto:

Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Leé además

Sesión en la Cámara de Senadores. 

Leyes de minería: el escenario de dispersión opositora que podría aprovechar el oficialismo en el Senado

Por Martín Fernández Russo
De izquierda a derecha, Gustavo Cairo, Marita Ahumada y Guillermo Mosso, protagonistas de la Mesa Política de Aconcagua Radio. 

Debate a fondo sobre la minería: qué se viene tras la sanción de PSJ en la Legislatura

Por Juan Carlos Albornoz

Como se trata de un proyecto que ya tiene sanción de Diputados, la iniciativa se convertiría la semana que viene en ley.

En concreto, este miércoles, en una reunión de apenas una hora, el oficialismo se impuso a la oposición y sacó despacho en el plenario de comisiones de Ambiente, LAC, Hidrocarburos, Energía y Minería, y Recursos Hídricos.

No solamente impuso la DIA de PSJ, sino también los otros tres proyectos mineros que había aprobado la Cámara Baja la semana pasada: Regalías Mineras, Fondo de Compensación Ambiental y la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II.

Debate en el Senado sobre la minería

El presidente de la comisión de Recursos Hídricos, Gerardo Vaquer (PJ), manifestó su rechazo a la DIA de PSJ y pidió que no llegue al recinto.

En tanto que la presidenta de su bloque, Adriana Cano, solicitó más tiempo de debate en general de los cuatro proyectos mineros. Ese reclamo vino en sintonía con modificaciones que Germán Vicchi (Pro-LUM) planteó para el proyecto de Regalías.

Pero a su turno, la titular del bloque de Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, respondió que las modificaciones pueden ser tratadas el martes que viene, antes de la sesión.

Mientras que la presidenta de la comisión de Ambiente, Yamel Ases, aclaró que las objeciones sobre la DIA de PSJ no pueden ser incorporadas, ya que la Legislatura debe aprobar o rechazar el expediente como ingresó a la Casa de las Leyes.

Noticia en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi, y la vicegobernadora Hebe Casado, en la sesión del paquete de leyes mineras.

"La Cámpora ganó una vez más la interna": Lombardi y Casado cruzaron al PJ por su rechazo a San Jorge

Por Martín Fernández Russo
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

Por amplia mayoría, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino y tres proyectos de minería más

Por Martín Fernández Russo
Voces a favor de la aprobación de PSJ Cobre Mendocino

Qué plantean las voces a favor de que se apruebe la DIA de PSJ Cobre Mendocino

Por Redacción Economía
Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Por Jorge Yori