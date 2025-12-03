PSJ Cobre Mendocino ya tiene despacho: cuándo se votará el proyecto de minería en el Senado

Un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores le dio despacho a la declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de PSJ Cobre Mendocino , con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser votada en la próxima sesión, o sea, la que se realizará el martes de la semana que viene .

Como se trata de un proyecto que ya tiene sanción de Diputados , la iniciativa se convertiría la semana que viene en ley .

En concreto, este miércoles, en una reunión de apenas una hora, el oficialismo se impuso a la oposición y sacó despacho en el plenario de comisiones de Ambiente, LAC, Hidrocarburos, Energía y Minería, y Recursos Hídricos .

No solamente impuso la DIA de PSJ, sino también los otros tres proyectos mineros que había aprobado la Cámara Baja la semana pasada: Regalías Mineras , Fondo de Compensación Ambiental y la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II.

El presidente de la comisión de Recursos Hídricos, Gerardo Vaquer (PJ) , manifestó su rechazo a la DIA de PSJ y pidió que no llegue al recinto.

En tanto que la presidenta de su bloque, Adriana Cano, solicitó más tiempo de debate en general de los cuatro proyectos mineros. Ese reclamo vino en sintonía con modificaciones que Germán Vicchi (Pro-LUM) planteó para el proyecto de Regalías.

Pero a su turno, la titular del bloque de Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, respondió que las modificaciones pueden ser tratadas el martes que viene, antes de la sesión.

Mientras que la presidenta de la comisión de Ambiente, Yamel Ases, aclaró que las objeciones sobre la DIA de PSJ no pueden ser incorporadas, ya que la Legislatura debe aprobar o rechazar el expediente como ingresó a la Casa de las Leyes.

Noticia en desarrollo.