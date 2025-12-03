Aviones de caza F-16 en Argentina: cuándo llegan y cómo será la presentación con Milei y Petri

Están en camino hacia Argentina los seis aviones de caza F-16 , de las 24 aeronaves usadas adquiridas por el Gobierno nacional, que costaron 300 millones de dólares y marcarán un punto de inflexión en el equipamiento para el campo de batalla.

El objetivo apunta a sumar los aviones de combate para misiones de "defensa antiaérea, supresión de defensas aéreas enemigas, ataque marítimo, interdicción aérea, apoyo aéreo cercano, designación dinámica de objetivos e inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales", según detalló el Ministerio de Defensa , liderado en estos últimos días por el mendocino Luis Petri (pronto lo reemplazará Carlos Presti tras su partida a la Cámara de Diputados).

Nuestros F-16 ya vuelan alto. El cielo argentino los espera y todo un país está contando los minutos. Prepárense, porque lo que viene es histórico. Un día que vamos a recordar para siempre, en el que la Argentina grande empieza a asomar. pic.twitter.com/uOPNq1abw5

Petri se puso al frente de la campaña en redes por los F-16 , compartiendo fotos al estilo de " Top Gun " y destacando los beneficios para el país de esta histórica adquisición a Dinamarca .

Desde su partida desde Dinamarca, los primeros seis F-16 hicieron escala recientemente en Zaragoza, en España. El itinerario luego siguió a Canarias, desde donde, posteriormente, realizaron el cruce transatlántico hacia Sudamérica.

En suelo americano, la primera parada es la ciudad norteña de Natal , en Brasil.

Capacidad supersónica. Defensa supersónica. Argentina supersónica. La nueva era está por despegar. Y esta vez, volamos a velocidad supersónica. pic.twitter.com/31ld2Qw3FS

Como respaldo logístico de los F-16 viajan tres aeronaves: un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El ministro Luis Petri levanta el pulgar a bordo de uno de los aviones F-16 El ministro Luis Petri levanta el pulgar a bordo de uno de los aviones F-16 Gentileza

Se espera que los seis aviones de caza toquen tierra argentina el viernes 5 de diciembre.

La composición de esta primera entrega -seis de 24 a entregarse hasta 2028- incluye dos monoplaza F-16AM y cuatro biplaza F-16BM. Ambos modelos, distinguibles por su configuración de cabinas, están preparados para cumplir diversas misiones tácticas y de entrenamiento, lo cual amplía la flexibilidad en las operaciones de la Fuerza Aérea Argentina.

Aviones de caza F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca Aviones de caza F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca Gentileza

El desembarco de la flota exige adecuaciones de infraestructura y reorganización de capacidades en distintas bases aéreas del país.

El Ministerio de Defensa implementó el denominado Programa F-16M, que involucra un conjunto de obras orientadas a adaptar plataformas, hangares, sistemas de seguridad y espacios de mantenimiento.

En el Área Material Río Cuarto, designada como base de operaciones inicial para el sistema F-16, las obras se encuentran en su tramo final.

Por su parte, la VI Brigada Aérea de Tandil se convertirá en el centro de formación de pilotos y personal técnico.

El viernes, Petri se pondrá al frente de la recepción formal de las aeronaves F-16.

Dos días después, el domingo 7, el presidente Javier Milei estará a las 9 de la mañana junto a Petri y las autoridades de las Fuerzas Armadas para el acto oficial de presentación de los F-16 en el Área Material Río Cuarto (Córdoba).

En ese contexto, habrá un vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires, pero será antes, entre las 8 y 8.45.

"La escuadrilla de las primeras aeronaves F-16, si las condiciones climáticas lo permiten, estarán arribando desde el noroeste, procedentes del Área Material Río Cuarto, sobre el Río de la Plata, para sobrevolar a 2.000 pies de altura, de este a oeste, la Casa Rosada y Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere", dijo el Gobierno.

"Además sobrevolarán la avenida 9 de Julio de sur a norte, hasta llegar a la altura del Río de la Plata", ampliaron.

Cómo son los F-16 que compró Argentina

Según la Fuerza Aérea estadounidense, el F-16 Fighting Falcon es de “combate compacto y multifunción”. Fue construido bajo un acuerdo inusual que creó un consorcio entre Estados Unidos y cuatro países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega.

Es muy maniobrable y supo demostrar su eficacia en combates aire-aire y ataques aire-tierra. Proporciona un sistema de armas de alto rendimiento y costo relativamente bajo. Su radio de combate supera el de todos los aviones de combate de amenaza potencial. Llega a una velocidad de 2.400 km/h (Mach 2 en altitud).

El ministro de Defensa, Luis Petri, acuerda la compra de aviones de combate F16 a Dinamarca (Gentileza) El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó la compra de aviones de combate F16 a Dinamarca (Gentileza)

Puede localizar objetivos en todas las condiciones climáticas y detectar aviones que vuelan a baja altura en el radar del terreno. En una función aire-tierra, el F-16 puede volar más de 860 kilómetros, lanzar sus armas con una precisión superior, defenderse de los aviones enemigos y regresar a su punto de partida. Una capacidad para todo clima le permite lanzar municiones con precisión durante condiciones de bombardeo no visual.

Con una carga completa de combustible interno, el F-16 puede soportar hasta 9 G (nueve veces la fuerza de gravedad), lo que excede la capacidad de otros aviones de combate actuales.

La cabina y su cubierta de burbujas le dan al piloto una visión sin obstáculos hacia adelante y hacia arriba, y una visión muy mejorada hacia los lados y hacia atrás.

Los cazas multiusos F-16 de la Fuerza Aérea de EE. UU. fueron desplegados en el Golfo Pérsico en 1991 en apoyo de la Operación Tormenta del Desierto, donde se realizaron más incursiones que con cualquier otro avión. Y desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el F-16 se impuso para las fuerzas de combate comprometidas con la guerra contra el terrorismo.