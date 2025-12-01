Luis Petri presentó en Mendoza dos helicópteros y "chicaneó" a los K por las críticas a su sucesor

De visita en Mendoza , el ministro de Defensa, Luis Petri , respaldó este viernes la designación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti , como su sucesor al frente de la cartera , luego de que la decisión generara cuestionamientos en distintos sectores políticos.

Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que será Ministro de Defensa desde la vuelta a la democracia

El Gobierno anunció a los reemplazantes de Bullrich y Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa

A su vez, el funcionario también negó que vaya a haber cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y adelantó que, tras asumir como diputado nacional, seguirá vinculado al ministerio como asesor.

La polémica comenzó cuando el Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Presti mediante un comunicado en redes sociales. La reacción fue inmediata: referentes de todo el arco político criticaron la decisión por tratarse de la primera vez, desde el retorno de la democracia, que un militar en funciones será nombrado ministro de Defensa.

Petri se refirió al tema durante la presentación de dos nuevos helicópteros Bell 407 GXi para la IV Brigada Aérea, que se suman a otra aeronave del mismo modelo ya operativa desde octubre de 2023 y a los SA-315B Lama y los Cessna C-182, que prestarán servicio en el Escuadrón III de Búsqueda, Rescate y Tareas Especiales , del Grupo 4 de Caza. Allí defendió la postura del Ejecutivo y cuestionó las críticas.

El ministro de Defensa Luis Petri, junto con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Xavier Isaac y el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Valverde.

“ Son una verdadera locura las críticas , porque piensen que en ese respaldo, en esa reivindicación, lo primero que nosotros hicimos es conformar un gabinete dentro del Ministerio de Defensa con personal militar”, afirmó Petri.

El ministro recordó que durante los primeros meses de gestión, “prácticamente por un año”, señaló que su viceministro fue el exjefe del Ejército, el general Claudio Pasqualini.

Actualmente, explicó, el área de Asuntos Militares está a cargo de Marcelo Rosas Garay. Para Petri, esto demuestra que los cuadros militares están preparados para conducir la estructura política del sector.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Andes Diario (@losandesdiario)

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno considera que las Fuerzas Armadas “están capacitadas” para asumir responsabilidades de conducción en Defensa, y remarcó que la decisión final fue tomada por el presidente Milei en su rol de comandante en jefe.

También lanzó críticas hacia los sectores, como el kirchnerismo, que objetaron la designación de Presti, al afirmar que “fueron justamente los que las pisotearon, las humillaron y pusieron montoneros a la hora de conducirlas”.

“Creemos en la reivindicación de las Fuerzas Armadas y por eso entendemos que el teniente general Presti está en inmejorables condiciones para liderar la conducción del Ministerio de Defensa bajo las órdenes del presidente de la Nación”, insistió.

Helicopteros - Luis Petri El Bell 407GXi es un helicóptero liviano, monoturbina, de propósitos múltiples, con rotor principal de cuatro palas y cabeza del rotor de material compuesto.

La agenda de Petri antes de dejar el ministerio

Petri confirmó que permanecerá en su cargo hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá su banca en la Cámara de Diputados. Hasta entonces, planea encabezar una serie de actividades vinculadas al reequipamiento militar.

“Tengo previsto, entre otras cosas, recibir los Strikers el día 3, que son muy importantes. El día 5 vamos a estar en Río Cuarto, en el área de mantenimiento, con los F-16. Luego viene el acto formal con el presidente de la Nación, y después tengo un viaje a la Antártida”, detalló.

Petri pesentación helicopteros El ministro de Defensa, Luis Petri, en la presentación de los nuevos heliópteros Bell 407 Gxi que formarán parte de la IV Brigada Aérea. Jorge Yori / Los Andes.

Pese a la transición en marcha, el ministro descartó impulsar modificaciones en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Según explicó, esa definición quedará en manos de Milei y del próximo titular de Defensa.

“Eso lo va a decidir el presidente de la Nación con el futuro ministro. Yo voy a seguir siendo asesor especial en materia de Defensa del presidente”, concluyó Petri.