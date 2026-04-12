Política en Off: la encuesta que posiciona a los candidatos en el inicio de la carrera para la gobernación y el radical histórico que...¿se retira?

La carrera electoral arrancó en Mendoza y esta sección viene con el adelanto exclusivo de una encuesta que mide por primera vez a los eventuales candidatos a la gobernación del oficialismo. El sondeo lo hizo el encuestador platense Aníbal Urios , titular de DC Consultores , quien frecuentemente hace estudios en Mendoza y que al parecer seguirá el ritmo de los potenciales competidores de Mendoza "mes a mes" hasta el año que viene.

Política en Off: la diputada "Kill Bill", el nuevo coronel de Petri y una movida peronista en la UNCuyo

Según pudo saber este diario, la encuesta de Urios -realizada entre el 26 y 29 de marzo- trae buenas noticias en la línea de largada, principalmente, para el diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri y el intendente de la Capital por la UCR Ulpiano Suárez . En el sondeo, según la placa que se filtró, Petri aparece con una imagen positiva del 56,7% , mientras que la imagen de Suárez asciende al 44,6% . Petri iguala al propio presidente Javier Milei en imagen positiva y el gobernador Alfredo Cornejo se ubica entre los dos eventuales candidatos a gobernador, con 46,8% de imagen a su favor.

Otro dato: el opositor mejor ubicado en el inicio de la carrera es el intendente peronista de Maipú Matías Stevanato , con 27,2% de imagen positiva. Aunque según un tablero con nombres opositores a Cambia Mendoza que incluye a Omar Félix, Jorge Difonso, Mercedes Llano y el Partido Verde , entre otros, " ninguno " es la palabra que más adhesiones consigue.

Sigamos. Detrás del justicialista Stevanato emerge la imagen de Esteban Allasino , intendente de Luján que milita en el Pro, con 24,1%.

Por otro lado, aunque en este apartado de la imagen no aparece rankeado nadie del gabinete de Cornejo , hemos podido saber que el consultor incluyó preguntas sobre al menos dos ministros de Cornejo.

CENA BDA- Discurso BDA- Tadeo Tadeo García Zalazar y el gran anuncio de la noche: la inversión de $70 millones por parte del Gobierno provincial para la construcción del futuro centro de operaciones. Marcelo Álvarez/ Diario Los Andes

Ahí también hay datos para tener en cuenta. Una pregunta de la encuesta de Urios consulta si determinados dirigentes están "con la agenda de la gente, la rosca política o en otro planeta". En esta parte, Tadeo García Zalazar (Educación) le gana a Natalio Mema (Gobierno). "No tiene para tirar manteca al techo, pero Tadeo está mejor, lo ven más cercano a la agenda de la gente; en cambio a Mema lo ven en la rosca y en otra sintonía", dicen los que han podido ver en su totalidad el demandado sondeo.

Milei muy alto y Mario Pergolini al poder

Espoileamos otro dato de la encuesta de Urios que todavía no sale, pero ya se puede leer acá. Los niveles de respaldo a Javier Milei en la provincia, a pesar de la crisis política que vive, todavía son tan altos que, según dijo la semana pasada el encuestador a Los Andes, "Mendoza es el lugar libertario por excelencia".

En números, así se refleja este aval: el 44,8% respalda el rumbo económico y 20,7% dice que con Milei "de a poco el país va creciendo". Sólo 34,5% piensa que el rumbo político-económico de Milei no es el adecuado para el país y para la provincia.

Y cerramos el capítulo de las encuestas con una curiosidad. En el orden nacional, Urios preguntó cuáles son los "outsiders" a los que la gente le gustaría que se metieran en política. Sorpresivamente, se ubicó segundo en el sondeo el conductor televisivo y radial Mario Pergolini.

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Pergolini quedó abajo del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, y aprovechó esta semana para bromear con el dato en su programa de la tele, Otro día Perdido.

La diputada libertaria que se las trae

Se viene la renovación de la Legislatura provincial y hay algunas figuras nuevas que empiezan a generar expectativa. En ese grupo anotamos a una dirigente libertaria muy joven, a quien esta semana le dieron el diploma de diputada y que se prepara para el debut en la banca.

Soler es abogada y en 2023 iba a ser candidata a diputada nacional por el mileismo, pero la tuvieron que remplazar porque era demasiado joven ¿Quién entró en su lugar? Lourdes Arrieta, ni más ni menos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceciisoler/status/2042303765521342586&partner=&hide_thread=false Hoy recibí mi diploma como diputada electa por la provincia de Mendoza. pic.twitter.com/XlaUTA3IuG — Cecilia Soler (@ceciisoler) April 9, 2026

El sueño de la banca ahora sí se le cumplió y hay quienes sospechan que la legisladora electa, quien milita la causa libertaria en el ámbito de la UNCUyo, entrará con un alto perfil a la Legislatura. Hay quienes dicen que Cecilia tiene línea directa con el comando del león en Buenos Aires y que la ven tomar vuelo propio, incluso con independencia de Facundo Correa Llano. Hablamos del estricto presidente de La Libertad Avanza Mendoza, quien no deja que sus conducidos compartan el número de teléfono con el resto de sus colegas ni que asistan a asados de la política si él no está.

¿Por qué hay quienes sospechan que Cecilia no es tan dócil al presidente partidario? Porque faltó a esta foto con Correa Llano, tras una reunión de los legisladores libertarios con Alfredo Cornejo:

correa ella

¿Será así? Esta historia continuará dentro de pocas semanas.

El faltazo de José Valerio

Este martes se realizó el tradicional acto de inicio del año judicial, evento al que el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, le puso pimienta.

Garay pidió desde el micrófono que los periodistas no hablen sin "pruebas" de la falta de independencia del Poder Judicial. Pero no hicieron falta sus palabras para que el acto tuviera ribetes polémicos. La foto habló por si sola, ya que demostró que dos supremos enfrentados con el presidente de la Corte habían decidido no asistir al evento institucional de la Justicia más importante del año: José Valerio y Mario Adaro.

O sea que donde tenían que estar siete personas, solamente hubo cinco. Para que no se notara tanto, los lugares de los ministros ausentes en la foto institucional fueron ocupados por el procurador Alejandro Gullé y la ministra de la Defensa, Cecilia Saint-André.

José Valerio.jpg

¿Por qué no estuvieron los otros dos ministros? Adaro comunicó que se encontraba en un congreso fuera del país, mientras que respecto de Valerio, la información oficial fue que tenía "actividades en el sur".

Valerio fue esta semana uno de los disertantes del "II Congreso de Derecho Procesal del Sur Mendocino", que se realizó en San Rafael. Hasta allí todo bien, el problema es que, según pudimos saber, el compromiso en el sur no le hubiese impedido estar en el salón de actos del Poder Judicial el martes.

Esto se debe a que el evento al que concurrieron el gobernador Alfredo Cornejo y varios ministros del gabinete se realizó a partir de las 13 de ese día y Valerio viajó al sur recién a eso de las 19. Sospechamos con razón entonces que Valerio podría haber ido al acto oficial si quería, pero eso no ocurrió.

¿Se retira un histórico?

Hay un intendente radical que va por su quinto periodo al frente de la comuna. Por supuesto, no fueron todos mandatos seguidos, ya que la ley no lo permite. Tuvo cuatro al hilo, previos a la normativa que impide tener más de una reelección. Pero tras cuatro años afuera de la conducción de su departamento querido, quedó habilitado para volver a manejarlo una vez más.

Seguro que el lector ya adivinó quién es: hablamos de Mario Abed, jefe comunal de Junín y -arriesgamos- líder oficialista en todo el este provincial.

Mario Abed-intendente de Junín

La ley habilitaría a Abed a ir por otro mandato en 2027, porque se "reseteó" entre 2019 y 2023, gracias a que dejó su querida comuna y se convirtió en vicegobernador. Pero la respuesta que ha estado dando a la pregunta de si volverá a presentarse el año que viene siembra cierta intriga al respecto de sus ambiciones.

A propósito de la autonomía municipal, hubo gente que esta semana se arrimó a preguntarle cuál era su opinión sobre el proyecto de reforma constitucional que empuja el gobernador Cornejo. La respuesta fue escueta y enigmática: "Eso es algo de lo que tienen que opinar los que siguen", les respondió Abed a sus interlocutores.

El juninense ha reconocido que ser intendente fue lo que más le ha gustado de la política ¿Será capaz de abandonar un amor tan importante?