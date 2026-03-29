Política en Off: pliegos "pisados" por el kirchnerismo, acelera el trencito de Petri y Mechi Llano prepara su candidatura más osada

El anuncio del envío de 62 pliegos al Senado de la Nación despertó expectativa en Tribunales Federales de Mendoza por las seis ternas que aguardan una elección política de Javier Milei.

Política en Off: guerra por el "trono" de Cornejo, rosca en la Justicia Federal y las obsesiones de un libertario

Además quedan otros tres cargos vacantes, entre los que se encuentra nada menos que el Juzgado Federal Nº 1 con competencia penal y electoral , que quedó desierto tras la destitución del condenado Walter Bento .

Si bien la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación abrió el concurso por esta vacante, desde el 26 de febrero de 2025 el proceso se encuentra absolutamente paralizado . Es decir hace más de un año.

Fuentes judiciales advierten que el concurso 501 no es ajeno a la rosca política que el Consejo y la propia comisión atraviesan. Puntualmente algunos apuntan contra los integrantes del “bloque kirchnerista” de la comisión por tener “pisados” concursos de juzgados con competencia electoral.

En el caso del Juzgado Federal de Mendoza , el consejero instructor es el abogado César Grau , quien supo desempeñarse como asesor del diputado K Rodolfo Tailhade . Mientras tanto hay 52 postulantes esperando por la precalificación de antecedentes que debería haber presentado hace 13 meses para continuar el trámite.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura están en su último año de gestión, por eso el gobierno nacional especula con la nueva composición para destrabar estos concursos, dicen quienes conocen los pasillos. A propósito el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a la hora de presentar los nuevos pliegos, exceptuó los de orden electoral, lo que refuerza la idea de que serán puestos a resolver en 2027.

Sobre los representantes kirchneristas, la senadora Anabel Fernández Sagasti asumió en el Consejo en diciembre del año pasado, pero no forma parte de la comisión de Selección puntualmente, sino de la de Disciplina y Acusación que investiga las denuncias que llegan contra jueces federales.

¿Mechi Llano candidata a rectora de la UNCuyo?

La UNCuyo se encuentra en plena rosca política para definir quiénes serán los candidatos que aspiran al rectorado en 2026. El foco está puesto en quiénes encabezarán las listas tanto en el oficialismo -liderado por el radicalismo. como en la oposición, principalmente en el peronismo.

Si bien en el campus universitario sostienen que podría presentarse más de una lista ante posibles rupturas, tanto en el Interclaustro como en el frente opositor, no hay que descartar una nómina libertaria. O sea, un espacio que reivindique las ideas del presidente Javier Milei dentro de una universidad pública.

Mercedes "Mechi" Llano es pre candidata a senadora nacional del frente Vamos mendocinos. Además, es la hija del histórico dirigente demócrata Gabriel Llano. Mercedes "Mechi" Llano pone condiciones para ser candidata a rectora de la UNCuyo.

A raíz de esto, comenzó a circular que la candidata al rectorado por ese espacio sería la actual diputada nacional del Partido Demócrata, Mercedes Mechi Llano, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). El punto es que, según trascendió, la legisladora habría puesto una serie de condiciones para dar el paso.

Llano es consciente de que, en un contexto en el que las universidades públicas se encuentran enfrentadas con el Gobierno nacional por el financiamiento universitario -proyecto por el cual votó en contra-, presentarse en “defensa de las ideas del cielo” podría implicar un duro desafío electoral.

Por este motivo, se comenta que la condición de Llano sería contar con algún lugar para el año próximo, cuando finalice su mandato como diputada. Aún no está claro si ese eventual lugar sería en una lista de legisladores nacionales o provinciales.

La distancia que tomó Cornejo

El aniversario número 50 del último golpe militar resultó una fecha incómoda para el gobierno mendocino. La mayoría radical que lo compone no debe haberse sentido muy a gusto con las opiniones de la vicegobernadora Hebe Casado, quien otra vez buscó polemizar respecto de los 30.000 desaparecidos. De hecho, el intendente radical de la Capital, Ulpiano Suárez, no eludió el conflicto y le pidió "responsabilidad"a la vice de su gobierno.

Sin dudas, el compromiso con la causa de los desaparecidos que tiene la UCR difiere de la prédica a favor de la "memoria completa" de Javier Milei y sus adeptos. Tanto que en la Capital de la provincia, por ejemplo, hay un boulevard que lleva el nombre del propio fiscal del juicio a las juntas militares, Julio César Strassera.

Ulpiano Suárez-Alfredo Cornejo

Aunque la procesión siempre va por dentro, hacia afuera el Gobierno provincial eligió superar el trance con posteos breves y apenas simbólicos, deliberadamente tardíos: recién en el mediodía del 24 de marzo apareció en algunas redes un mensaje que decía "Nunca más". Apenas catorce segundos duró el mensaje de Tadeo García Zalazar, el único ministro que se expresó en primera persona. Mientras tanto, una marcha importante recorría el centro de Mendoza y desembocaba en la explanada de la Casa de Gobierno.

En este contexto, el gobernador Alfredo Cornejo no estaba adentro del edificio gubernamental, pero por una razón ajena al propio feriado. Cornejo en realidad ese día fue visto en el aeropuerto de la provincia alrededor de las 20. Según el testimonio de algunos viajeros, llegó a esa hora en un vuelo proveniente de Chile. O sea que, si padeció las controversias por el aniversario del golpe militar, fue a la distancia, al menos durante gran parte del día.

El "trencito" de Petri va acelerando

El exradical Luis Petri está reaccionando en las redes sociales al operativo cornejista para instalar a Tadeo García Zalazar como único candidato a gobernador de la alianza que componen La Libertad Avanza y la UCR en 2027.

La novedad es una cuenta que se llama "Mendocinos con Petri" y que contiene una verdadera batería de videos cortos, cuyo mensaje casi explícito es que el sanmartiniano está en carrera para el año que viene, a pesar de que en sus declaraciones habla solamente de gestión y reformas. Petri no reniega en esos videos del "trencito de la alegría" ni del "cosplay", como ha denominado la vicepresidenta Victoria Villarruel, despectivamente, a sus abrazos con el presidente Javier Milei en plena reunión de gabinete y sus paseos en avión vestido de soldado.

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"El mejor amigo de Milei" (la frase aparece en uno de los videos) confirma de esta manera sus credenciales para la batalla electoral, muy a pesar del supuesto pacto Cornejo-Casa Rosada para que LLA le reserve la facultad de poner al próximo candidato a gobernador del oficialismo.

Ese supuesto acuerdo favorecería al ministro de Educación y descartaría en la carrera a Petri, cosa que no se estaría reflejando en las redes. También obligaría a bajarse a Ulpiano Suárez, intendente radical de la Capital, quien tampoco da un paso atrás y que abrirá mañana el periodo de sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante con un discurso al que más de uno le prestará toda la atención.

Hebe Casado no es una diva

Hace una semana publicamos en esta sección que el Senado provincial tiene una camioneta oficial que entorpece la circulación de los peatones en plena peatonal Sarmiento para permitirle a las autoridades legislativas un acceso cómodo y rápido al vehículo, dado que los arreglos en Patricias Mendocinas no hacen posible estacionar allí.

La repercusión fue enorme y llegó hasta un famoso perfil en redes sociales que se dedica a escrachar a quienes tienen "chatas" de esa misma marca. La vicegobernadora Hebe Casado (beneficiaria del comodato del vehículo que cedió el Ministerio de Gobierno) no dejó pasar estos posteos, en los que fue rebautizada como una "amarokí pura cepa", e hizo un descargo con frases desopilantes.

"No estoy estacionada por diva, estoy en modo evacuación express", fue su mejor comentario. La vice señaló en su texto que el estacionamiento en la peatonal Sarmiento es una necesidad de seguridad, no un privilegio, y hasta asimiló esa conducta, exagerando un poco tal vez, con el proclamado cuidado de la "institucionalidad" en Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2036099859044827436&partner=&hide_thread=false Me encanta esta cuenta y siempre comparto los posteos con mis amigos amarokíes en modos cargada.

Lo cierto es que mientras arreglan la calle, van a tener que ver la camioneta en ese lugar!

Como vicegobernadora (y presidente del Senado mendocino), tengo protocolos de seguridad que… — Hebe Casado (@hebesil) March 23, 2026

Lo cierto es que el posteo de Casado deslindo en los agentes de seguridad la responsabilidad por el estacionamiento de la camioneta del Senado y dejó, en general un nuevo interrogante: ¿está tan picante el clima social que la vicegobernadora no puede arriesgarse a caminar una cuadra por el centro?