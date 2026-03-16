Elecciones UNCuyo: la oposición formó un frente para disputarle el rectorado al radicalismo

La Universidad Nacional de Cuyo tendrá elecciones de autoridades el próximo 9 de junio y el termómetro político ya comienza a subir en el campus universitario. Este sábado se conformó un nuevo frente opositor que busca disputarle el rectorado a la actual gestión encabezada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel .

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Mientras el oficialismo analiza si la actual rectora irá por su reelección o si el candidato para los próximos cuatro años será el actual vicerrector, la oposición comenzó a mover sus fichas y reunió a distintos espacios universitarios con el objetivo de avanzar en la conformación de un frente común.

Desde la coalición oficialista, por el momento denominado Interclaustro, aseguran que “ no hay margen para la ruptura ”.

Por su su parte, el armado opositor está integrado por sectores de distintas unidades académicas que, en su mayoría, se referencian en el peronismo o en La Cámpora . También participaron miembros vinculados a Libres del Sur , independientes y dirigentes del ámbito académico.

La Junta Electoral de la casa de estudios estableció como fecha límite para la presentación de listas el 29 de abril. El 4 de mayo se publicarán las nóminas y el 6 quedarán oficializadas.

Los nombres que baraja la oposición

Hasta el momento, el único candidato que se ha expresado públicamente es el sociólogo Javier Ozollo, quien participó del encuentro realizado el pasado sábado en el Auditorio Luis Triviño, bajo el espacio Proyecto Universidad.

En la reunión también estuvo presente la docente universitaria Fernanda Bernabé, quien hizo públicas sus intenciones de encabezar una fórmula para disputar el rectorado durante los próximos cuatro años. Si bien cuenta con experiencia de gestión dentro de la universidad, en el plano político territorial forma parte de Libres del Sur.

En este caso, Bernabé se referencia dentro del espacio denominado “Universidad Abierta”. A través de un comunicado, el flamante frente opositor también mencionó como eventuales precandidatos a Adriana García y Adolfo “Toti” Cueto, ambos de la Facultad de Filosofía y Letras; a Juan Carlos Aguiló y Manuel Cuervo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y a Damián Berridy, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

“Fue un encuentro para empezar a construir un frente amplio y plural que está descontento y en contra del manejo de la actual gestión de la universidad”, señaló Ozollo ante la consulta de Los Andes.

UNCuyo oposición Surgieron como eventuales precandidatas/os del espacio: Adriana García y Adolfo “Toti” Cueto por la Facultad de Filosofía y Letras, referentes históricos de la universidad; también estuvieron Javier Ozollo, Fernanda Bernabé, Juan Carlos Aguiló y Manuel Cuervo por la Facultad Ciencias Políticas y por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Damián Berridy. Gentileza.

En el caso de García, fue candidata a rectora en 2022 por el frente Compromiso Universitario. En aquella elección fue superada por la fórmula Sánchez–Fidel. En ese armado opositor también participó Ozollo, quien se desempeñó como jefe de campaña, mientras que Cueto era decano de la Facultad de Filosofía y Letras y fue candidato a consejero superior.

Según pudo saber este medio, tanto García como Cueto hablaron “a título personal” durante el encuentro y no confirmaron eventuales candidaturas. Ambos coincidieron en que el objetivo central es “apostar por una fórmula de unidad y dejar de lado los intereses sectoriales”.

Del encuentro no participaron las decanas que actualmente integran el arco opositor universitario: Laura Braconi (Facultad de Artes y Diseño), María Eugenia Martín (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) y Julieta Aranibar (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales).

La intención de este nuevo frente es volver a reunirse el próximo sábado con una convocatoria más amplia dirigida a toda la comunidad universitaria. Entre los temas a tratar figuran la conformación de una mesa de negociación interna y la definición del nombre que llevará el espacio opositor de cara a las elecciones de junio.

En principio, se evalúa un “nombre superador” al utilizado en 2022, aunque incluiría a los espacios Compromiso Universitario, Universidad Abierta, Proyecto Universidad y Corriente por la Soberanía y la Democracia Educativa, este último vinculado principalmente a la actividad gremial docente. También podría sumarse Mujeres y Universidad.

El comunicado del nuevo frente opositor

En el documento difundido tras el encuentro, los participantes hicieron hincapié en la necesidad de “restaurar la autonomía universitaria” que, según señalaron, se ha visto debilitada en los últimos años.

También plantearon impulsar políticas de innovación académica con presencia en todo el territorio provincial y fortalecer la vinculación entre el sistema científico y académico con los procesos de desarrollo económico y social que requiere Mendoza.

Además, remarcaron la importancia de potenciar el sistema de gobierno de la universidad para que las políticas institucionales tengan mayor transparencia, arraigo y consenso con las necesidades de las distintas unidades académicas encargadas de los procesos educativos.

Oposición Uncuyo Gentileza

A nivel estudiantil se puso el foco en la urgencia de atender las necesidades de los jóvenes que actualmente cursan sus estudios y de quienes todavía no logran acceder al sistema universitario.

Por último, se proyectó la realización de un nuevo encuentro durante esta semana para avanzar en la definición del nombre del espacio representativo de los distintos sectores, así como en posibles candidaturas y fórmulas. La intención, señalaron, es seguir ampliando la convocatoria a otros sectores universitarios que se muestran críticos de la actual gestión de Sánchez y Fidel.

Los participantes coincidieron en la necesidad de continuar sumando grupos, espacios y referentes para terminar de definir los nombres que sintetizarán la propuesta política.

Más allá de quiénes integren finalmente la fórmula, uno de los acuerdos centrales es conformar un equipo que ofrezca una alternativa de gobierno con proyección de futuro para la UNCuyo.