27 de abril de 2026 - 11:17

Elecciones para el consejo de residentes españoles en Cuyo: qué se vota, quiénes participan y cuándo son

La comunidad de residentes españoles en Cuyo elige a sus representantes en el CRE este 5 de mayo. Quiénes pueden votar, dónde hacerlo y por qué es clave participar.

Elecciones para el consejo de residentes españoles en Cuyo: què se vota, quiénes participan y cuándo son

Elecciones para el consejo de residentes españoles en Cuyo: què se vota, quiénes participan y cuándo son

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El próximo martes 5 de mayo, la comunidad española en el oeste argentino vivirá una jornada eleccionaria clave. No se trata solo de una elección másm, sino de una instancia de participación directa que define quiénes serán los encargados de representar, canalizar inquietudes y tender puentes entre miles de ciudadanos y el Estado español.

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Ese día se celebrarán las elecciones del Consejo de Residentes Españoles en Cuyo (CRE), un organismo que cumple un rol estratégico en la vida cotidiana de los españoles que residen en Mendoza, San Juan y San Luis.

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Un órgano clave para la comunidad española

El CRE funciona como un órgano consultivo y asesor del Consulado General de España en Mendoza. En otras palabras, es la voz institucional de la comunidad española en la región. Su tarea principal es representar los intereses de los ciudadanos españoles en el exterior, trasladando sus necesidades, inquietudes y propuestas a las autoridades consulares.

Pero su alcance va mucho más allá de lo formal. Entre sus funciones se destacan temas sensibles y concretos como los derechos civiles y laborales, el acceso a la educación, la participación política, así como también el impulso de iniciativas de acción social y cultural.

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Además, el Consejo cumple un papel importante en la difusión de políticas públicas impulsadas por España para sus ciudadanos en el exterior, facilitando el acceso a programas, beneficios y herramientas que muchas veces no llegan con claridad a la comunidad.

Más ciudadanos, más representación

En los últimos años, el crecimiento de la ciudadanía española en Argentina -y particularmente en la región de Cuyo- ha sido notable. Este fenómeno está estrechamente vinculado a la Ley de Memoria Democrática, que permitió a miles de descendientes de españoles acceder a la nacionalidad.

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Como consecuencia de este aumento, el nuevo Consejo estará integrado por 11 miembros, quienes asumirán la responsabilidad de representar a una comunidad cada vez más numerosa y diversa.

Quiénes pueden votar

El proceso electoral está dirigido a un universo bien definido. Podrán participar todos los ciudadanos españoles mayores de edad, ya sea que hayan nacido en España o en el extranjero, siempre que cumplan con un requisito clave: estar inscriptos en el registro consular antes del 31 de diciembre de 2025.

Para emitir el voto será necesario presentar documentación válida, como el DNI argentino o el pasaporte español.

Dónde y cuándo se vota

La jornada electoral se desarrollará el mismo martes 5 de mayo, en el horario de 10 a 17 horas, con múltiples puntos de votación distribuidos estratégicamente para facilitar el acceso en toda la región.

Estos son los lugares habilitados:

  • Ciudad de Mendoza: sede del Consulado (Arístides Villanueva 444).

  • San Rafael: Viceconsulado Honorario (3 de Febrero 130).

  • General Alvear: Viceconsulado Honorario (Fleming 237).

  • Rivadavia: Asociación Española de Socorros Mutuos (San Isidro 680).

  • Luján de Cuyo: Sociedad Española (Colombres 244 y Bustamante).

  • San Martín: Casa España (9 de Julio y Belgrano).

  • Tupungato: Centro Cultural (9 de Julio 175).

La amplitud territorial de los centros de votación busca garantizar que la mayor cantidad de residentes pueda ejercer su derecho sin grandes desplazamientos.

Propuestas y ejes de trabajo

Desde la lista “Centro Españoles en Cuyo”, uno de los espacios que participa en la contienda, remarcaron la importancia de fortalecer el vínculo entre el Consulado y la comunidad.

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Entre sus principales propuestas aparecen temas que hoy ocupan el centro de la escena para muchos españoles en el exterior. Uno de ellos es la agilización de los trámites vinculados a la Ley de Memoria Democrática, un proceso que, si bien abrió puertas, también generó demoras y consultas constantes.

También se plantea avanzar en la homologación de títulos, una demanda clave para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en España o validar sus estudios.

Otro eje relevante es la mejora en el acceso a programas destinados a adultos mayores, así como el fortalecimiento de los canales de comunicación con los residentes, un punto que suele marcar la diferencia en la efectividad de la gestión.

Una elección que define representación

Estas elecciones representan una oportunidad concreta para fortalecer la participación ciudadana y consolidar un espacio que actúa como nexo entre dos realidades vinculadas a la vida en Argentina y el vínculo con España.

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