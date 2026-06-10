Elecciones UNCuyo: el vaso medio lleno y los nuevos desafíos para Fidel y Cornejo

Es posible que el oficialismo mendocino destaque el vaso medio lleno tras la primera vuelta de las elecciones en la UNCuyo . No había peor escenario para su candidato a rector, Gabriel Fidel , cuyo partido (el radicalismo) está asociado al de un presidente que "pisó", precisamente, el financiamiento universitario .

Fidel salió primero entre cuatro listas, a pesar de la motosierra nacional. Aunque es cierto que, entre las elecciones de 2022 y ahora, su sector perdió casi 15 puntos -de 51% a 37%- y los votos no le alcanzaron para ganar en primera vuelta.

Terminó raspado el candidato oficialista y va a tener que seguir batallando, porque el escenario de la segunda vuelta será de alta paridad con la lista opositora.

En efecto, el futuro plantea en la UNCuyo desafíos importantes para el radicalismo gobernante. Como el que enfrentó en carne propia el gobernador, Alfredo Cornejo , a quien, cuando acudió a votar, lo insultaron fuerte en la Facultad de Ciencias Políticas, el sitio en donde se inició su larga carrera.

Nunca le había pasado eso a Cornejo en "su casa", lugar al que volvió en pantalones cortos y zapatillas deportivas, no se sabe si con la intención de lucir de en sintonía con el mundo estudiantil o por algún descuido o urgencia personal. Sí debe haber sido duro para él sentir en la piel la furia de sus detractores.

Son tiempos difíciles, que en lugares como la UNCuyo, ponen a prueba muy particularmente a los socios políticos de Milei. Pero en definitiva, haber superado el reto en medio de una tormenta perfecta, puede dejarles a Cornejo y los radicales una sensación de alivio, por lo menos temporal.

La segunda vuelta marcará realmente el resultado de este test electoral, el último del año para Cornejo, quien ha asegurado que mantendrá su vinculación con La Libertad Avanza hasta las elecciones 2027, a pesar de que falta mucho para esa definición.

El primer test resultó a favor del camino político elegido. Se trató de las elecciones de concejales en seis departamentos, en las que a la alianza con los libertarios le fue mejor de lo esperado, porque ganó en tres de ellos, cuando en la previa iba de punto en casi todos.

Las elecciones de la UNCuyo no tienen el mismo peso que las municipales de febrero pasado, por supuesto, pero en política todo se mide. Esta elección puede servir para tener datos actualizados del clima social en medio de la crisis económica y, más que nada, representa la defensa de un bastión que controla el radicalismo desde hace más de una década.

O sea que este proceso electoral dejará alguna señal para 2027. A pesar de que la UNCuyo es como una isla: sus actores siempre han aprovechado que es un emblema de la educación pública para justificar la híper politización que la caracteriza.

Todos los partidos políticos compiten, como en ningún otro ámbito de la educación mendocina, por el control de los espacios de poder y por el manejo de recursos que ofrece la UNCuyo. En el contexto actual, varios tratan de que ese "rancho" resista, por razones ajenas al servicio educativo.

En este contexto, la breve campaña que se viene por el rectorado obligará a adecuar los discursos para seducir a votantes que no eligieron ninguna de las dos opciones que van al balotaje. Y eso puede producir novedades.

Por ejemplo, en su primera declaración después del comicio, la candidata opositora, Adriana García, denunció en la Mesa Política de Aconcagua Radio que en el rectorado de la UNCuyo hay un exceso de cargos que se han perpetuado más allá de las gestiones, que duran cuatro años. También pidió que la mirada académica respecto de la conducción de la UNCuyo se imponga a la partidocracia tradicional.

Falta que empiece a jugar Fidel en este duelo con final abierto que, ojalá, abra debates necesarios en la UNCuyo.