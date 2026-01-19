Con un candidato confirmado y dudas en el oficialismo se calientan los motores en la UNCuyo para la elecciones

Aunque la Universidad Nacional de Cuyo se encuentra actualmente sin actividad académica por el receso de verano, el escenario político universitario empezó a tomar forma de cara a las elecciones de rectorado previstas para 2026. Este año, la Uncuyo deberá elegir a sus nuevas autoridades institucionales.

Si bien aún no hay fecha definida para los comicios, ya se conoció el primer candidato: el sociólogo Javier Ozollo , de origen peronista, quien buscará disputar la conducción universitaria tras 12 años de gestión del oficialismo encabezado por el radicalismo .

Actualmente, la UNCuyo es conducida por la fórmula integrada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel . En el oficialismo universitario reina la cautela: aún no está confirmada una eventual reelección de la rectora y, puertas adentro, el nombre que aparece como posible continuidad es el del actual vicerrector. Por el momento, aseguran que el foco está puesto en la gestión.

Las elecciones de la UNCuyo no solo definirán al próximo rector, sino también a los decanos de las distintas facultades y a los integrantes de los consejos superiores y directivos.

Estos últimos se eligen por claustros docentes, estudiantes, egresados y no docentes, en cada unidad académica. En las elecciones de 2022, el padrón habilitado superó las 54.000 personas . Por ahora, la Junta Electoral de la universidad no estableció el calendario electoral ni las fechas clave del proceso.

El vicerrector, Gabriel Fidel y la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez. El candidato a rector de Proyecto Universidad, Javier Ozollo.

En 2022, los comicios se realizaron el 9 de junio, por lo que, de repetirse ese esquema, la presentación de listas y fórmulas debería concretarse durante la primera semana de mayo. Se espera que, una vez retomadas las actividades académicas en febrero, la Junta Electoral oficialice el cronograma.

Javier Ozollo y el lanzamiento de Proyecto Universidad

El primer candidato confirmado es Javier Ozollo, actual secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, quien anunció su postulación a rector para 2026 al frente de un nuevo espacio denominado Proyecto Universidad, que en redes sociales se presenta bajo la consigna “Otra UNCuyo es posible”.

No es la primera vez que Ozollo intenta llegar al rectorado. En las elecciones de 2022 lanzó su candidatura, pero cerca del cierre de listas decidió desistir y acompañar a la fórmula de Adriana García y Arturo Tascheret, de Compromiso Universitario. En esa ocasión, el sociólogo fue el jefe de campaña de dicho espacio.

“Ese año éramos varios candidatos y decidimos priorizar la unidad del espacio y acompañar a Adriana porque era la más competitiva”, explicó Ozollo en declaraciones a Los Andes.

Según detalló, la construcción de Proyecto Universidad comenzó luego del receso invernal, junto a un grupo de autoridades, docentes, no docentes y egresados. “Ahí se decidió que mi nombre era conveniente para la candidatura. Nuestra prioridad es la universidad ante todo”, sostuvo.

El espacio se presenta como una continuidad de Compromiso Universitario y está integrado por referentes del peronismo, kirchnerismo, sectores de izquierda y radicales no alineados con el oficialismo, además de independientes.

En su lanzamiento, Ozollo planteó un diagnóstico crítico sobre la situación institucional de la UNCuyo y enumeró propuestas vinculadas al financiamiento, la gestión, la reforma académica y el vínculo de la universidad con la sociedad mendocina.

Javier Ozollo Javier Ozollo, sociólogo, docente universitario y candidato a rector de la UNCuyo por Proyecto Universidad.

Críticas al ajuste y a la conducción actual

Uno de los ejes centrales de su discurso es el rechazo al ajuste presupuestario que atraviesan las universidades nacionales. “Si el ajuste lo hace Milei, vamos a estar en contra de Milei. Si lo hace Macri, Kicillof o Cristina, también. Para nosotros la universidad es primero”, afirmó.

Ozollo cuestionó además el alineamiento político de la actual conducción universitaria con el Gobierno de Alfredo Cornejo y con la administración nacional encabezada por Javier Milei. A su entender, esto condiciona la capacidad de la UNCuyo para defender con firmeza el sistema universitario público.

“El principal problema que tiene la actual rectora es que está alineada al gobierno provincial y nacional. Eso la pone en una posición donde tiene que lidiar con un gobierno nacional que ataca a las universidades y un gobierno provincial que los avala”, expresó.

También apuntó contra la gestión del DAMSU y la política salarial: “Con la baja del salario docente, el DAMSU se desfinancia, pero además la universidad también ha bajado fuertemente su aporte”. En ese marco, cuestionó una “ideología que atraviesa incluso a la universidad, que sostiene que lo privado es mejor”.

Pese a sus definiciones políticas, Ozollo subrayó que Proyecto Universidad no tiene vínculos orgánicos con partidos externos. “Cada uno tiene su corazoncito político, pero como espacio no estamos vinculados a ningún partido. La Universidad Nacional de Cuyo es primero”, concluyó.

Gestión, presupuesto y el DAMSU como ejes del debate

Uno de los temas que promete atravesar la campaña es la situación financiera y prestacional del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU), la obra social del personal de la UNCuyo. El organismo atraviesa un complejo escenario económico, con “números en rojo”, lo que impacta directamente en la atención de sus afiliados.

En paralelo, el contexto presupuestario también será parte del debate. En septiembre de 2025, el Gobierno nacional asignó a la UNCuyo un presupuesto de $171.893 millones para 2026, lo que representa un incremento nominal del 27,9% respecto al año anterior, unos $37.500 millones.

Además, el pasado 30 de diciembre, el Consejo Superior aprobó en general la pauta presupuestaria para 2026, aunque decidió postergar para febrero el análisis en particular de algunas partidas vinculadas a las líneas estratégicas de la institución.

Reelección o cambio: las incógnitas del oficialismo universitario

La UNCuyo es gobernada desde 2014 por la alianza Interclaustro, encabezada por el radicalismo e integrada además por sectores del socialismo, el peronismo, espacios liberales y referentes del ámbito académico. Tras dos mandatos del ingeniero Daniel Pizzi, en 2022 asumió la contadora Esther Sánchez como rectora.

En los últimos tres años, el oficialismo universitario comenzó a evidenciar el desgaste propio de más de una década en el poder. Las diferencias internas del Interclaustro llevaron a poner en duda su continuidad como espacio orgánico. No obstante, desde el oficialismo aseguran que la alianza se mantendrá de cara a 2026, aunque con interrogantes abiertos.

Las dudas giran en torno a la posibilidad de ampliar el espacio incorporando nuevos sectores, incluso del peronismo, recomponer vínculos con dirigentes que se alejaron durante la actual gestión y definir si la exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas buscará la reelección o dará paso a una nueva figura.

En ese escenario, el nombre de Gabriel Fidel aparece como “el candidato natural”, una percepción que comparten algunos sectores tanto oficialismo como oposición. Desde su entorno señalan que el exfuncionario provincial se mantiene enfocado en la gestión y que “todavía es muy temprano” para hablar de candidaturas.

Acto por el 86° aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo. En la foto, la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel. Acto por el 86° aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo. En la foto, la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel. Prensa UNCuyo

El antecedente de las elecciones de 2022

En las últimas elecciones, realizadas en junio de 2022, la alianza Interclaustro se proclamó ganadora con el 52% de los votos. Sin embargo, Compromiso Universitario, el espacio opositor que llevaba como candidatos a Adriana García y Arturo Tascheret, cuestionó los resultados al reclamar que se contabilizaran los votos en blanco.

Según los resultados provisorios, la fórmula Sánchez-Fidel superó el 50% necesario para evitar una segunda vuelta. No obstante, el peronismo sostuvo que, incluyendo los votos en blanco, el oficialismo no alcanzaba ese umbral. La disputa llegó incluso a la Justicia, aunque finalmente Interclaustro fue proclamado ganador.