El Damsu en terapia intensiva: servicios deficitarios, el temor de los empleados y el plan de la UNCuyo

La situación de crisis que arrastra el Damsu desde hace varios meses ha generado complicaciones a los afiliados para recibir servicios y obligó a la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) a dar prioridad al tema: es urgente.

Millonario salvataje del Consejo Superior de la UNCUyo a la obra social DAMSU: cuánto es y a qué lo destinará

Pero además, como plus, la situación ha generado verdadera inquietud e incertidumbre entre los empleados del departamento. En terapia intensiva, comienza a aparecer el peor fantasma.

Los problemas que se han presentado en el Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (Damsu), la obra social del personal de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), surgen de un déficit de financiamiento en el marco de una fuerte crisis del sistema de salud , la desregulación de la salud que elevó los costos, al que se suma la crisis presupuestaria de las universidades nacionales. La farmacia ha sufrido uno de los principales golpes e implicado dificultades en el acceso a medicación para los afiliados. Los relatos apuntan a faltantes, falta de atención y esperas de horas para ser atendidos.

Pero también se menciona la pérdida de prestadores y médicos , que niega la universidad. Asimismo afecta a los empleados -que también son afiliados- lo que ha generado una situación compleja con enormes desafíos pero que sobre todo plantea una enorme incertidumbre de cara al futuro: además de resolver la crisis actual ¿qué planea hacer la universidad con el Damsu?

El Damsu tiene poco más de 27.000 afiliados conformados por trabajadores, su grupo familiar -que son los adherentes- y jubilados. Los afiliados activos, directamente empleados de la universidad, son cerca de 7.100 y ascienden a 17.000 en total si se suma su grupo familiar.

Entre las principales quejas que los empleados de la entidad reciben de los afiliados se cuentan además la falta de médicos internos y la necesidad de pagar un plus en las consultas con prestadores por los bajos valores que paga Damsu, ante lo cual señalan que “todos los prestadores cobran coseguro”.

También mencionan demoras en los insumos de alto costo y sobre todo en los tratamientos oncológicos por las deudas con las droguerías.

“El tiempo de espera en la farmacia es realmente terrible y conseguir turnos también cuesta muchísimo”, contó Carmen, una afiliada adherente. Por eso, muchos deben salir a resolver como pueden. Contó que un medicamento para un problema óseo que le recetaron nunca pudo conseguirlo porque no lo tenían.

“La atención de los médicos es buena pero la doctora que me atendía, una médica clínica y también reumatóloga, se fue de Damsu, igual hace tiempo que no podía ir porque nunca conseguía turno; yo veo que hay muchos médicos que han dejado de estar y muchos médicos nuevos”, agregó.

Además, esta mujer que cobra la jubilación mínima sumó: “Lo que nos cobran es muchísimo, mi esposo y yo somos jubilados y nos dan con un caño, muy caro y yo al tener Damsu, no puedo tener PAMI según me dijeron en PAMI”.

Pérdida de médicos

Parte del problema es que hay médicos que dejan de atender la obra social, pero es algo que no sucede solo con esta prestadora sino parte de la crisis general que atraviesa el sector: los médicos dejan de recibirlas por los bajos valores que perciben y las emisoras en los pagos.

Se suma que en el último tiempo también se han jubilado tanto médicos como empleados y el asunto es que, según señalan, la universidad no ha cubierto esos puestos de trabajo.

“En lo que va de la actual gestión, entre jubilaciones, renuncias y cesantías hay aproximadamente 45 empleados menos, en su gran mayoría médicos y no docentes son unos 15”, detalló Gustavo Timpano, secretario general de Atuncu, la Asociación de Trabajadores Universitarios No docentes de Cuyo.

De acuerdo a la lista que maneja el sindicato entre las especialidades que han sufrido renuncias de profesionales se cuentan Psicología, Odontología, Dermatología, Ginecología, Trabajo Social, Traumatología, Reumatología, Neurología, Diabetología, Nutrición, Clínica Médica y hasta mencionan una médica auditora.

Se trata de profesionales que prestaban servicios en consultorios internos de la entidad. “Hoy faltan muchas especialidades”, sostuvo el trabajador, quien agregó: “La deuda según el actual presidente es de 4 mil millones aproximadamente, pero la verdadera es de 8 mil millones”, apuntó el referente

Reducción de personal

En tanto, desde la universidad aseguran que no se han perdido prestadores y no se han caído convenios con asociaciones médicas ni efectores pero asumen que no se han cubierto cargos de personas jubiladas. Así lo aseguró a Los Andes Estefanía Villarruel, secretaria general de la UNCuyo. Según explicó, esto ha generado una situación de tira y afloje con los empleados que aseguran que están trabajando con una planta reducida e insuficiente.

Villarruel dijo que en un primer análisis, la planta de empleados parece ser suficiente para la estructura actual, considerando los cambios que ha habido en los últimos años en el sistema, en cuanto a la forma de trabajar y los servicios. Por eso es que están a la espera de un análisis al respecto para determinar la insuficiencia o no del personal, sin dejar de reconocer la falta de cobertura de los puestos vacantes como parte de la estrategia de reducción de costos ante la crisis. Es que aseguró que el organigrama data de al menos 20 años cuando el contexto era otro.

Villarruel también reconoció que han tenido faltantes de medicamentos de alto costo como aquellos para tratar cáncer y diabetes así como otros como antibióticos, por lo que debían derivar a farmacias externas. Sumó que parte del problema fue que en la farmacia puntualmente hubo tres cesantías y una jubilación, puestos que no se habían cubierto. Asimismo asumió: “puede que se hayan ido algunos médicos, pero son los que estaban por prestación normalmente”.

Empleados preocupados

Timpano dijo que les ha preocupado lo que les ha dicho la comisión ejecutiva que se ha hecho cargo de la gestión para ordenar. “Dijeron que, si el Damsu se cierra, no tiene dinero para absorber los empleados, imaginás el malestar y la incertidumbre que crean con estos comentarios. Además de haberles congelado los salarios desde junio en adelante. Hay que trabajar en el día a día y ver si podemos salir adelante es la arenga de la comisión”, comentó.

Agregó que han denunciado el incumplimiento de paritarias en la justicia penal, medida cautelar y Ministerio de Trabajo por el congelamiento de sueldo, después de agotar la instancia administrativa. Analizó que la debacle proviene de la última gestión que tuvo la entidad.

Ante toda esta inquietud, Villarruel sostuvo tajante: “La intención principal es que el Damsu subsista. Por eso se están tomando todas estas decisiones, en su gran mayoría no son populares y no son simpáticas. Que vos le digas a la gente que debe pagar más deuda social, para nada es simpático, sobre todo en un contexto donde tienen el salario planchado”.

Pero en ese marco resaltó que no es el Damsu de hace diez años, porque la salud tampoco lo es. Aseguró que la intención no es achicar la estructura aunque no descartó que en última instancia se deba realizar. “En principio eso nosotros no lo hemos planteado porque esa sería una instancia previa al peor escenario. Todo lo que estamos haciendo es para poder sostener las fuentes de trabajo, si el Damsu fracasa, nosotros tenemos que echar a la gente, y no es nuestro objetivo”, remarcó.

Salario planchado en la UNCuyo

Lo cierto es que desde la universidad nunca negaron la situación. Los bajos salarios han redundado en bajos aportes, sostuvo Villarruel. Explicó que el origen del conflicto puede remitirse al estancamiento de los incrementos de los salarios sobre los cuales, los trabajadores universitarios vienen reclamando desde hace tiempo ante la falta de actualización del presupuesto por parte del gobierno nacional.

Ante esto, se decidió incrementar el porcentaje de aportes de 3% a 6%, algo obligatorio para los empleados de la universidad, además de otros mecanismos para paliar la situación.

Timpano también atribuye peso al tema salarial: “Como todas las obras sociales o departamentos asistenciales de las universidades nacionales es la pérdida real del salario lo que las está destruyendo, por eso que el descuento del 6% que aportamos, cuando por ley es el 3% tampoco alcanza y sobretodo cuando el aporte de la Universidad como empleadora tampoco lo sabemos, debería aportar el 6 % como los empleados”.

“Es una ecuación que no cierra”, argumentan en Damsu en relación a los aportes planchados y el aumento de los costos.

Medidas de la UNCuyo para salvar al Damsu

En septiembre se puso en funciones a Carlos Schestakow como nuevo presidente del Directorio de DAMSU y se designó una Comisión Ejecutiva, encargada de acompañar la conducción en los aspectos económicos, financieros y asistenciales de la entidad.

A principios de octubre, el Consejo Superior aprobó un subsidio de $420 millones para la obra social orientado mayormente a pagar deudas con proveedores de medicamentos y recomponer el stock de la farmacia, uno de los mayores reclamos de los afiliados.

A la espera de cambios con las prepagas, desde hoy la consulta médica es más cara en Mendoza

Schestakow dijo que en ese momento el stock de medicamentos era “equivalente al 75% del existente en enero” de 2025. En ese sentido, Villarruel explicó que el faltante de medicamentos hizo que los afiliados debieran comprar en farmacias lo que al tener que reintegrar implicó pagar un altísimo costo, ya que fue a valores de mercado. Por eso, parte de las medidas han sido acuerdos con distribuidoras para recomponer el stock.

Además, a la farmacia se incorporó un técnico y se espera sumar dos más, mientras que se ha aplicado un tope a los consumos de farmacia a los afiliados.

Otras de las medidas que se han dispuesto es unificar los valores que se pagan por prestaciones a las que ofrece el hospital universitario. Para la obra social este es su prestador de referencia y a partir de esto consideran que se permitirá fortalecer la libre elección del prestador por parte del afiliado. Sin embargo, este deberá pagar la diferencia resultante entre el precio convenido y lo que le cobren en el prestador que elija. Por lo pronto se trabaja en la adecuación del sistema en cuanto a las prestaciones de análisis de laboratorio y diagnósticos por imágenes. Luego se espera avanzar en el mismo sentido en cuanto a estudios gastroenterológicos, de ginecología y de urología

Recientemente el Consejo Superior redujo el aporte a DAMSU de 1.190 agentes, personal docente y no docente, que tienen ingresos mensuales por debajo de los $400.000 de ingreso mensual. Paso de 6% a 5% mensual.