Mar del Plata sin playa: la crecida del mar avanzó hasta las carpas por una fuerte pleamar

El fenómeno fue impulsado por fuertes vientos del sector sur y sudeste, que elevaron el nivel del mar y obligaron a recorridas preventivas de Defensa Civil.

La costa de Mar del Plata se vio alterada este sábado por un fenómeno de pleamar extraordinaria, que redujo de manera drástica la franja de arena y dejó sectores sin playa durante las primeras horas del día. La situación estuvo asociada a fuertes vientos del sector sur y sudeste, que elevaron el nivel del mar y provocaron el avance del agua sobre zonas habitualmente destinadas al uso turístico.

Uno de los puntos más afectados fue Playa Grande, donde el mar llegó hasta la línea de carpas y sombrillas, generando sorpresa entre turistas y concesionarios. Las imágenes registradas en la zona mostraron cómo el agua ocupó casi por completo el espacio de recreación, desplazando estructuras y cubriendo áreas normalmente secas.

Ante este escenario, Defensa Civil activó un monitoreo constante de la costa. Según confirmó a Ahora Mar del Plata el titular del área, Alfredo Rodríguez, se realizaron recorridas preventivas para evaluar posibles daños y verificar el estado de la infraestructura costera.

Embed #Provincia / Sin playa en Mar del Plata: la crecida del mar cubrió la arena y llegó hasta las carpas pic.twitter.com/2wWiwY26XY — Diario EL SOL (@elsolnoticiasok) January 4, 2026 El impacto fue especialmente significativo en los balnearios del sur, donde la fuerza del agua provocó roturas y desarmes de carpas, además de afectar estructuras de seguridad. En varios sectores, el nivel del mar superó las garitas de los guardavidas, rodeando los puestos y poniendo en riesgo equipamiento operativo.

Desde el punto de vista técnico, la pleamar corresponde al momento de máxima altura de la marea dentro de su ciclo natural. En este caso, el fenómeno se vio intensificado por una sudestada, que empujó grandes volúmenes de agua hacia la costa e impidió el drenaje habitual. Como resultado, el mar avanzó sobre la franja de arena seca, ocupando espacios donde suelen ubicarse turistas, carpas y servicios balnearios.