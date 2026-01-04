4 de enero de 2026 - 16:34

Mar del Plata sin playa: la crecida del mar avanzó hasta las carpas por una fuerte pleamar

El fenómeno fue impulsado por fuertes vientos del sector sur y sudeste, que elevaron el nivel del mar y obligaron a recorridas preventivas de Defensa Civil.

Defensa Civil monitorea daños tras la pleamar que cubrió la costa marplatense.

Defensa Civil monitorea daños tras la pleamar que cubrió la costa marplatense.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La costa de Mar del Plata se vio alterada este sábado por un fenómeno de pleamar extraordinaria, que redujo de manera drástica la franja de arena y dejó sectores sin playa durante las primeras horas del día. La situación estuvo asociada a fuertes vientos del sector sur y sudeste, que elevaron el nivel del mar y provocaron el avance del agua sobre zonas habitualmente destinadas al uso turístico.

Leé además

Falleció el guionista Pablo Lago. Actrices como Nancy Dupláa y Eleonora Wexler lamentaron su pérdida..

Murió Pablo Lago, creador de icónicas telenovelas: el adiós de Nancy Dupláa y Eleonora Wexler

Por Redacción Espectáculos
Crecen las quejas de bañistas y turistas por la ocupación del espacio público en las playas. 

Crecen las quejas en Mar del Plata por "mucha carpa y poco espacio" en las playas: los polémicos precios

Por Redacción Sociedad

Uno de los puntos más afectados fue Playa Grande, donde el mar llegó hasta la línea de carpas y sombrillas, generando sorpresa entre turistas y concesionarios. Las imágenes registradas en la zona mostraron cómo el agua ocupó casi por completo el espacio de recreación, desplazando estructuras y cubriendo áreas normalmente secas.

Ante este escenario, Defensa Civil activó un monitoreo constante de la costa. Según confirmó a Ahora Mar del Plata el titular del área, Alfredo Rodríguez, se realizaron recorridas preventivas para evaluar posibles daños y verificar el estado de la infraestructura costera.

Embed

El impacto fue especialmente significativo en los balnearios del sur, donde la fuerza del agua provocó roturas y desarmes de carpas, además de afectar estructuras de seguridad. En varios sectores, el nivel del mar superó las garitas de los guardavidas, rodeando los puestos y poniendo en riesgo equipamiento operativo.

Desde el punto de vista técnico, la pleamar corresponde al momento de máxima altura de la marea dentro de su ciclo natural. En este caso, el fenómeno se vio intensificado por una sudestada, que empujó grandes volúmenes de agua hacia la costa e impidió el drenaje habitual. Como resultado, el mar avanzó sobre la franja de arena seca, ocupando espacios donde suelen ubicarse turistas, carpas y servicios balnearios.

Las autoridades mantienen la vigilancia activa ante la posibilidad de nuevos episodios similares, mientras se evalúa el impacto total en los distintos sectores de la costa marplatense.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maximiliano Echarri era intensamente buscado. 

Insólito: llevaba 20 días perdido, era intensamente buscado por la Policía y apareció en un móvil de TV en vivo

Por Redacción Sociedad
Récord histórico en Mar del Plata: el mar alcanzó temperaturas inéditas para esta época del año

Récord histórico en Mar del Plata: el mar alcanzó temperaturas inéditas para esta época del año

Por Redacción Sociedad
Mar del Plata vive un verano a full de reservas

Sonríe la costa argentina: hasta 90% de ocupación y una ciudad es la nueva favorita de los jóvenes

Por Redacción Sociedad
Havanna lanza dos variedades nuevas de alfajores para el 2026. 

¿Nuevo furor? Estos son los sabores de alfajores Havanna que se vienen para el verano

Por Redacción Sociedad