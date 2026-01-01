1 de enero de 2026 - 09:03

Insólito: llevaba 20 días perdido, era intensamente buscado por la Policía y apareció en un móvil de TV en vivo

El operativo de búsqueda desplegado en Mar del Plata para dar con el paradero de Maximiliano Echarri, un joven de 25 años oriundo de Bahía Blanca, tuvo un desenlace inesperado luego de que el propio joven apareciera en una transmisión televisiva en vivo, confirmando que se encontraba en buen estado de salud.

Maximiliano Echarri era intensamente buscado. 

Echarri era buscado desde el 10 de diciembre, fecha en la que dejó de responder los mensajes de su familia, lo que motivó una denuncia por averiguación de paradero. Según se había informado, el 1° de diciembre Maximiliano viajó desde Bahía Blanca hacia Mar del Plata con la intención de conseguir trabajo durante la temporada de verano. Aquella mañana se dirigió a la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, acompañado por su madre, Susana Schechtel, y abordó un micro con destino a la ciudad balnearia.

Durante los primeros días, el joven mantuvo contacto con sus familiares, pero luego cesaron por completo las comunicaciones, lo que generó profunda preocupación y dio inicio a un operativo de búsqueda.

La incertidumbre se disipó cuando Maximiliano irrumpió sorpresivamente en un móvil en vivo del canal local Info MDP, que transmitía desde la Rambla de Mar del Plata. Ante las cámaras, el joven explicó los motivos de su incomunicación y llevó tranquilidad a su familia.

Me robaron el celular, estoy bien gracias a Dios. Pudimos, gracias a la policía y a la gente buena, comunicarme con mi familia. Estoy festejando, de acá no me voy más”, expresó Echarri, visiblemente emocionado.

Tras su aparición pública, se confirmó que el joven se encuentra en buen estado de salud, lo que permitió desactivar el operativo de búsqueda y llevar alivio a su entorno familiar, que llevaba semanas sin noticias. El caso generó una fuerte repercusión tanto en Bahía Blanca como en Mar del Plata, y tuvo un cierre tan sorpresivo como tranquilizador.

