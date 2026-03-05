Atropelló accidentalmente a su hija de una año cuando sacaba el auto de la cochera

El hecho ocurrió este martes cuando el padre realizaba una maniobra de marcha atrás. La menor permanece internada en terapia intensiva en Mar del Plata.

Drama en Miramar: un hombre atropelló accidentalmente a su beba de un año al sacar el auto del garaje.

Una tragedia familiar ocurrió localidad de General Alvarado, del partido de Miramar. Un hombre que sacaba su vehículo del garaje de su casa embistió accidentalmente a su hija de apenas un año, provocándole heridas de gravedad que la mantienen luchando por su vida.

El dramático episodio sucedió durante la tarde del martes. Según fuentes policiales, el padre de la menor se encontraba sobre su Chevrolet Corsa y, al realizar una maniobra de marcha atrás para salir del estacionamiento, no advirtió la presencia de la beba y la atropelló, informó 0223.

Ante la desesperación, la niña fue trasladada de inmediato al hospital local de Miramar. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, ordenaron su derivación urgente al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata.

Desde el centro asistencial informaron que la víctima ingresó en estado crítico y fue ingresada directamente a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). "Se encuentra con asistencia mecánica respiratoria", detallaron las autoridades. Canal 8 informó que en las últimas horas se registró una leve mejoría en su estabilidad, pero confirmó que la menor sufrió lesiones hepáticas graves y permanece en estado de coma.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien caratuló la causa como "lesiones culposas". Por el momento, la Justicia no adoptó medidas restrictivas contra el padre, entendiendo el carácter accidental del suceso.