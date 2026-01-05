Las primeras pericias indican que el cráneo estaría limpio y sin signos de violencia reciente.

Misterio en Mar del Plata: hallaron un cráneo humano en un volquete de Playa Grande y se abrió una investigación.

Un impactante hallazgo tuvo lugar este fin de semana en Mar del Plata. En la zona de Playa Grande, un hombre descubrió un cráneo humano dentro de un volquete de basura ubicado sobre avenida Leandro N. Alem al 4900, frente al Golf.

Según se informó, el vecino había salido a tirar residuos cuando advirtió que una calavera asomaba entre bolsas, cartones y cajas. En estado de shock, dio aviso inmediato al 911. Al arribar al lugar, los efectivos policiales no encontraron al denunciante, pero sí confirmaron la presencia del cráneo, que estaba apenas cubierto por residuos.

En pocos minutos se montó un operativo policial y se procedió a preservar la escena, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Intervino personal de la Comisaría 9ª, con jurisdicción en la zona, y se convocó a la Policía Científica para realizar las primeras pericias.

De acuerdo con fuentes extraoficiales citadas por medios locales, el cráneo se encontraba totalmente limpio, sin restos de piel ni cabellos, y presentaba indicios de haber sido tratado con algún compuesto químico. Además, no se detectaron signos de violencia reciente en el hueso.

Estos elementos reforzaron una hipótesis inicial: que el cráneo podría haber sido utilizado con fines académicos, como material de estudio anatómico, posiblemente perteneciente a un estudiante de medicina u otra disciplina afín.