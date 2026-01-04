Córdoba: policías salvaron a un bebé de dos meses tras un episodio de broncoaspiración

El menor sufrió una broncoaspiración y fue reanimado por efectivos que trabajaban en un accidente de tránsito. El bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde quedó en observación.

Un hecho de extrema urgencia se registró durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Córdoba. Se trató de un bebé de apenas dos meses que debió ser asistido de manera inmediata por efectivos policiales tras sufrir un episodio de broncoaspiración que lo dejó inconsciente.

El episodio ocurrió en la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Colectora, donde personal policial se encontraba trabajando por un accidente de tránsito. En ese contexto, un vehículo particular se detuvo abruptamente y de su interior descendió el padre del menor, quien pidió auxilio desesperado mientras sostenía al bebé en brazos.

Según el relato oficial, el lactante —identificado como Máximo— no reaccionaba y presentaba un cuadro crítico. Ante la situación, los uniformados interrumpieron el procedimiento en curso y comenzaron de inmediato con las maniobras de asistencia.

— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) January 4, 2026 "Mientras el personal policial se encontraba trabajando en un accidente de tránsito en Avenida 11 de Septiembre y Colectora, se hace presente en un vehículo particular una familia que trasladaba a un menor de dos meses de nombre Máximo, el cual venía inconsciente producto de que se había broncoaspirado", expresó el comisario a cargo del operativo.

Y añadió: "Inmediatamente, el personal policial toma participación, realiza las maniobras de Heimlich, logrando que el bebé reaccione de manera favorable”. Tras lograr que el menor respondiera, los agentes resolvieron priorizar el traslado sanitario y llevaron al bebé junto a su familia en un móvil policial hasta el Hospital Florencio Díaz, donde quedó internado en observación.

En el centro de salud, los profesionales completaron las primeras atenciones médicas y dispusieron la realización de estudios complementarios, con el objetivo de descartar posibles complicaciones derivadas del cuadro de broncoaspiración.