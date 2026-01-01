Tragedia en Córdoba: una tormenta volteó una cabina de peaje y causó una muerte

El temporal sorprendió a Córdoba este jueves con fuertes ráfagas y granizo. En la ciudad capital, el viento volteó una cabina de peaje y causó la muerte de un supervisor vial.

Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto.

Una fuerte tormenta golpeó este jueves a la provincia de Córdoba, incluyendo las zonas serranas y varios sectores de la capital. El fenómeno provocó importantes destrozos, caída de granizo de gran tamaño y una víctima fatal a causa de los intensos vientos.

El episodio más grave ocurrió en el departamento Colón, a la altura de la Estación Juárez Celman, donde una cabina de peaje fue derribada por una violenta ráfaga. Como consecuencia del colapso de la estructura, murió un supervisor de la empresa Caminos de las Sierras, de 61 años, según informó el diario La Voz.

El temporal se desató durante la tarde del 1° de enero, luego de varios días consecutivos de temperaturas elevadas. En pocos minutos, la tormenta generó una abrupta baja térmica: en algunos puntos de la provincia, la temperatura descendió de 32 a 28 grados en apenas 20 minutos.

Las intensas precipitaciones, combinadas con fuertes vientos y granizo del tamaño de pelotas de ping pong, causaron daños en vehículos, parques y viviendas, además de anegamientos en calles y una marcada reducción de la visibilidad. Si bien varias regiones de Córdoba se encontraban bajo alerta amarilla por lluvias, la intensidad del fenómeno tomó por sorpresa a vecinos y veraneantes.

En redes sociales circularon numerosos videos e imágenes que mostraron piletas impactadas por el granizo, muebles de plástico perforados y parabrisas destrozados por la caída de ramas y objetos arrastrados por el viento.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por la tormenta, mientras recomiendan extremar las precauciones ante posibles nuevos eventos climáticos severos durante la temporada estival.