1 de enero de 2026 - 19:40

Tragedia en Córdoba: una tormenta volteó una cabina de peaje y causó una muerte

El temporal sorprendió a Córdoba este jueves con fuertes ráfagas y granizo. En la ciudad capital, el viento volteó una cabina de peaje y causó la muerte de un supervisor vial.

Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto.

Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una fuerte tormenta golpeó este jueves a la provincia de Córdoba, incluyendo las zonas serranas y varios sectores de la capital. El fenómeno provocó importantes destrozos, caída de granizo de gran tamaño y una víctima fatal a causa de los intensos vientos.

Leé además

Tragedia en Córdoba: una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel a horas de Año Nuevo.

Tragedia en Córdoba: una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel a horas de Año Nuevo

Por Redacción Policiales
Cascada en La Cumbrecita, Córdoba.

Tragedia en Córdoba: hacía trekking con sus amigos, frenó en una cascada para nadar y murió ahogado

Por Redacción Policiales

El episodio más grave ocurrió en el departamento Colón, a la altura de la Estación Juárez Celman, donde una cabina de peaje fue derribada por una violenta ráfaga. Como consecuencia del colapso de la estructura, murió un supervisor de la empresa Caminos de las Sierras, de 61 años, según informó el diario La Voz.

Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto
Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto.

Córdoba: el viento volteó una cabina de peaje y hay un muerto.

El temporal se desató durante la tarde del 1° de enero, luego de varios días consecutivos de temperaturas elevadas. En pocos minutos, la tormenta generó una abrupta baja térmica: en algunos puntos de la provincia, la temperatura descendió de 32 a 28 grados en apenas 20 minutos.

Las intensas precipitaciones, combinadas con fuertes vientos y granizo del tamaño de pelotas de ping pong, causaron daños en vehículos, parques y viviendas, además de anegamientos en calles y una marcada reducción de la visibilidad. Si bien varias regiones de Córdoba se encontraban bajo alerta amarilla por lluvias, la intensidad del fenómeno tomó por sorpresa a vecinos y veraneantes.

Embed

En redes sociales circularon numerosos videos e imágenes que mostraron piletas impactadas por el granizo, muebles de plástico perforados y parabrisas destrozados por la caída de ramas y objetos arrastrados por el viento.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por la tormenta, mientras recomiendan extremar las precauciones ante posibles nuevos eventos climáticos severos durante la temporada estival.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Carranza, de 29 años, fue hallado muerto.

Encontraron muerto a un joven que era buscado desde Nochebuena: ¿Crimen, suicidio o muerte natural?

Por Redacción Policiales
se viene el super rugby americas, con historica participacion de argentina

Se viene el Súper Rugby Américas, con histórica participación de Argentina

Por Redacción Deportes
Murió una mujer tras atragantarse con la comida durante la cena de Nochebuena

Murió una mujer tras atragantarse con la comida durante la cena de Nochebuena

Por Redacción Policiales
Las críticas al show de Pity Álvarez en Córdoba.

La polémica entrada de El Pity Álvarez en su show en Córdoba: "A J Balvin lo cancelaron por eso"

Por Redacción Espectáculos