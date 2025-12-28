Encontraron muerto a un joven que era buscado desde Nochebuena: ¿Crimen, suicidio o muerte natural?

El cuerpo fue encontrado en un descampado, y enviado a la Morgue Judicial para llevar a cabo una autopsia. “Que el ama de mi hijo descanse en paz”, lo despidió su madre.

La búsqueda que mantenía en vilo a una familia de Córdoba tuvo el peor desenlace. Este sábado por la tarde fue hallado sin vida un joven que era intensamente buscado desde la víspera de Navidad, y ahora la Justicia intenta determinar qué ocurrió en sus últimas horas: crimen, suicidio o muerte natural.

Se trata de Franco Carranza (29), cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado de Laboulaye, luego de varios rastrillajes realizados en la zona. El joven estaba desaparecido desde el 24 de diciembre, antes de la cena de Nochebuena, cuando sus familiares perdieron contacto con él y radicaron la denuncia.

Tras la aparición de Carranza, el lugar fue preservado y trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde en las próximas horas le realizarán la autopsia que permitirá esclarecer las causas de la muerte.

La causa quedó caratulada, en principio, como muerte de etiología dudosa. Las autoridades buscan establecer si se trató de un crimen, suicidio o muerte natural.

Despedida de su mamá en redes sociales Horas después de que se conociera la triste noticia, Angélica Audano, mamá de Carranza, utilizó sus redes sociales para despedirse: “Volá alto hijo, que tu alma descanse en paz”.

“Muchas gracias a todos los que estuvieron abocados a la búsqueda de mi hijo. No me salen las palabras de agradecimiento. Ahora solo queda esperar el resultado de la autopsia. Y que el alma de mi hijo descanse en paz”, concluyó.