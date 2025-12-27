Tras un robo, atropelló a un presunto ladrón, lo arrastró 300 metros y le amputaron las piernas

Un hecho de extrema violencia ocurrió en Guaymallén durante las primeras horas de este sábado, donde a raíz de un robo , un conductor atropelló a un presunto ladrón y lo arrastró por más de 300 metros. Tras el hecho, el presunto ladrón fue internado en el Hospital Central, donde le amputaron ambas piernas.

Todo comenzó cerca de la medianoche en las inmediaciones de la plaza Murialdo , en Villa Nueva, cuando un hombre de 31 años y su pareja fueron abordados por un grupo de sujetos.

Según el relato de las víctimas del robo , los delincuentes los amenazaron con una punta y botellas de vidrio, logrando sustraerles un teléfono celular, un casco y un par de zapatillas .

Tras el asalto, que incluyó una riña captada parcialmente por las cámaras de seguridad, los delincuentes se dieron a la fuga. Sin embargo, el hombre que sufrió el robo decidió no esperar a la policía y emprendió una persecución a bordo de un Volkswagen Gol gris.

En la intersección de las calles Godoy Cruz y Alpatacal , el conductor observó a uno de los sospechosos de 19 años. Allí se desató la violencia: el conductor del auto embistió al joven y lo arrastró por aproximadamente 350 metros .

El violento recorrido se extendió desde Godoy Cruz hasta la calle Echeverría y culminó cerca de la esquina con Tito Laciar. Testigos en el lugar aseguraron que el conductor incluso demostró una clara intención de herirlo.

Al arribar el personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se encontraron con una escena dantesca y manchas hemáticas en el asfalto.

Durante el operativo, un tercero se presentó espontáneamente para devolver los objetos robados y se retiró del lugar sin ser identificado.

Estado de salud y situación judicial

El joven de 19 años fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde ingresó directamente a quirófano por politraumatismos graves. Horas más tarde, fuentes médicas confirmaron que debido a la gravedad de las lesiones, al joven le fueron amputados ambos miembros inferiores y permanece alojado en terapia intensiva en estado crítico.

Hospital Central de Mendoza | Archivo Los Andes El herido se encuentra internado en el Hospital Central. Archivo Los Andes.

En cuanto a los involucrados, ambos poseen antecedentes legales. El presunto ladrón tenía una medida pendiente por homicidio simple en grado de tentativa con fecha de enero de 2025.

Por su parte, el conductor cuenta con una larga lista de antecedentes que incluyen amenazas en contexto de violencia de género, robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, e infracción a la ley de drogas.

Cerca de las 2 de la madrugada el conductor se entregó de forma voluntaria y el fiscal interviniente dispuso que quede detenido a disposición de la Oficina Fiscal N° 2, mientras que el vehículo fue secuestrado para las pericias correspondientes.