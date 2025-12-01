1 de diciembre de 2025 - 11:53

Encontraron muerta a una mujer de 74 años en San Rafael: una pareja detenida estaría implicada en el robo

Anohce, vecinos escucharon gritos de auxilio y la policía la encontró un su habitación, sin vida, a Clara Rosario Rodríguez. Su hija denunció el robo del celular. Este mediodía un hombre y una mujer fueron detenidos.

La casa de Clara Rodriguez, en San Rafael: Gentileza infoya.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Fiscalía de San Rafael investiga la muerte de una mujer de 74 años que fue encontrada sin vida en su casa y sus familiares no descartan que fuera durante un robo, aunque el cuerpo de la víctima no presentaba signos de violencia.

La mujer identificada como Clara Rosario Rodríguez, falleció en su casa, ubicada en Lavalle al 600 de San Rafael, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta mañana, un hombre y una mujer fueron detenidos.

Un llamado de una vecina ingresó al servicio de emergencias 911, advirtiendo que había sentido un pedido de auxilio que provenía de la casa de Rodríguez, indicando la dirección de la mujer.

Minutos más tarde una móvil policial de la Comisaría 32° se desplazó hasta el lugar y los uniformados, junto a algunos vecinos, ingresaron en la vivienda y encontraron a la septuagenaria tendida en el piso de su habitación, sin signos vitales, en tanto que no encontraron signos de violencia visible en el cuerpo y en la habitación. .

Un médico del SEC que fue desplazado, tras el pedido policial, estableció que la mujer había fallecido.

La vecina que había llamado a la policía indicó que la ventana de la cocina se encontraba abierta y la tele mosquitera que la cubría estaba rota.

En tanto que la hija de Clara que también se hizo presente, indicó a los investigadores que no estaba el teléfono de su madre y que algunos objetos dentro de la vivienda no estaban en su posición habitual.

Hasta el lugar llegaron también los fiscales Javier Giaroli y Matías Guajardo, junto al ayudante fiscal Eduardo Chambart, quienes supervisaron las tareas iniciales realizada por personal de Policía Científica, Canes, además de otras medidas de rigor. Luego, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la necropsia.

Las primeras hipótesis sobre las que trabajan los investigadores, es que se habría producido un robo y que los autores del mismo escaparon al sentir los gritos. En el mismo sentido, no se descarta que Clara Rosario Rodríguez pudiera haber muerto luego de descompensarse por el susto que la produjo la presencia de los delincuentes.

Por el momento, la investigación de Ministerio Público Fiscal se encuentra en curso y el expediente, por el momento, está caratulado como averiguación muerte.

Un hombre y una mujer quedaron detenidos

Cerca del mediodía pareja fue detenida como sospechosos del presunto robo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Se trata de un hombre de 29 años y una mujer de 42, cuyas identidades no fueron suministradas por el momento.

Tras conocerse la muerte de Clara Rodríguez uniformados de la Comisaría 32 de San Rafael y personal de la PDI sureña comenzaron a investigar el posible robo y cerca de las 12, tras realizar tareas operativas por la zona lograron identificar a un hombre que estaría vinculado al hecho y que fue detenido en la vía pública luego de que intentara escapar. Tras ser aprehendido quedó alojado en una celda de la Comisaría 32°.

Posteriormente, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Edison y allí se detuvo a la mujer que también habría participado del hecho. En este caso la sospechosa fue derivada a la comisaría 60°, por orden del Ayudante Fiscal Chambard.

