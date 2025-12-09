Un gendarme mató a un ladrón tras un violento intento de robo en La Matanza

El hecho ocurrió durante el lunes por la noche. El delincuente muerto tenía 22 años y un amplio prontuario delictivo.

Un gendarme mató a un ladrón durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza y, tanto el agente como su acompañante y un delivery que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos de bala.

El caso tuvo lugar en la intersección de las calles Piran y Janner, cuando un grupo de al menos cinco delincuentes intentó robarle a los hermanos Carlos Matías y Ariel Sebastián Galeano, ambos pertenecientes a Gendarmería Nacional, cuando estaba por ingresar a su domicilio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los delincuentes arribaron hasta el lugar en dos autos, un Volkswagen Vento y un Ford Focus, para robarle el vehículo a las víctimas, un Volkswagen Gol Trend.

Sin embargo, conforme al parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se dio inicio a un enfrentamiento armado que concluyó con un delincuente abatido, identificado como Kevin Escobar, de 22 años.

Además, se informó que Ariel Galeano recibió un disparo en la boca, mientras que su pareja, Nazarena Vanina Velázquez, de 25 años, presenta un tiro en el abdomen, por lo que fueron trasladados al Hospital Ballestrini. La mujer se encuentra internada en grave estado.