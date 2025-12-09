9 de diciembre de 2025 - 15:20

Un gendarme mató a un ladrón tras un violento intento de robo en La Matanza

El hecho ocurrió durante el lunes por la noche. El delincuente muerto tenía 22 años y un amplio prontuario delictivo.

Un gendarme mató a un ladrón
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un gendarme mató a un ladrón durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza y, tanto el agente como su acompañante y un delivery que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos de bala.

Leé además

La carta que escribió el hombre que asesinó a su hijo y luego se suicido 

La escalofriante carta que le dejó a su exmujer el hombre que asesinó a su hijo y se suicidó

Por Redacción Policiales
Don Osvaldo, banda de rock barrial formada en noviembre de 2010 tras la disolución de Callejeros

Un músico de Don Osvaldo dijo en el aeropuerto de Mendoza que tenía una bomba y generó un intenso operativo

Por Redacción Policiales

El caso tuvo lugar en la intersección de las calles Piran y Janner, cuando un grupo de al menos cinco delincuentes intentó robarle a los hermanos Carlos Matías y Ariel Sebastián Galeano, ambos pertenecientes a Gendarmería Nacional, cuando estaba por ingresar a su domicilio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los delincuentes arribaron hasta el lugar en dos autos, un Volkswagen Vento y un Ford Focus, para robarle el vehículo a las víctimas, un Volkswagen Gol Trend.

Embed

Sin embargo, conforme al parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se dio inicio a un enfrentamiento armado que concluyó con un delincuente abatido, identificado como Kevin Escobar, de 22 años.

Además, se informó que Ariel Galeano recibió un disparo en la boca, mientras que su pareja, Nazarena Vanina Velázquez, de 25 años, presenta un tiro en el abdomen, por lo que fueron trasladados al Hospital Ballestrini. La mujer se encuentra internada en grave estado.

A su vez, tiempo más tarde, ingresó al hospital uno joven que realizaba delivery, identificado como Sergio Alberto Alanis, de 24 años, quien recibió un disparo en la pierna tras quedar en medio de la balacera. Está fuera de peligro.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios Departamental, a cargo del fiscal Fornaro, que caratuló la investigación como “homicidio agravado en grado de tentativa, criminis causae” y “robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tragedia en el Parque: las imágenes previas que permitirán confirmar si la mujer cruzó en rojo

Tragedia en el Parque: imágenes previas al incidente permitirán confirmar si la mujer cruzó en rojo

Por Ignacio de la Rosa
Las cámaras internas de la panadería registraron el momento en que una de las agresoras le arrebató el teléfono celular a la empleada tras golpearla.

Salieron del boliche y golpearon salvajemente a una panadera para robarle el celular: impactante video

Por Redacción Policiales
Morena Rial, hija del reconocido periodista Jorge Ríal.

Caso Morena Rial: el fiscal quiere que la influencer vaya a juicio oral por presunto robo

Por Redacción Policiales
Horror: asesinó a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y se mató.

Horror: asesinó de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años

Por Redacción Policiales