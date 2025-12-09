Horror: asesinó de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años

La comunidad de Huanguelén, ciudad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, está conmocionada por un terrible hecho. Un hombre mató a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y después se quitó la vida.
Antes del hecho llamó a su expareja y le contó lo que tenía planeado. Además, publicó un estado donde adelantó el terrible hecho que estaba por cometer.
Ocurrió en la madrugada de este martes. Según informó TN, Gustavo Sáez, de 48 años, llamó a su exesposa, le dijo que la estaba esperando en la ruta y que planeaba matar a su hijo.
La mujer, que es sargento de la Policía Comunal, mandó un móvil policial al acceso de la localidad ubicado a 150 metros de la ruta 60, lugar donde el hombre le dijo que estaba con su hijo.
Los oficiales se dirigieron rápidamente hasta la ubicación y vieron un camión Mercedes Benz estacionado. Al acercarse encontraron la macabra escena: el hombre y su hijo estaban muertos en el interior.
Allí encontraron con vida al niño identificado como Francisco Suárez y lo trasladaron de urgencia hacia un hospital local, pero lamentablemente murió a los minutos.
Al peritar el camión encontraron manchas de sangre y una pistola calibre 22, la cual coincide con las heridas que el niño y Gustavo Sáez tenían la cabeza. Otro detalle estremecedor es que minutos antes, el hombre adelantó lo que iba a hacer en un estado publicado en WhatsApp.
La primera información indica que entre los padres ocurrieron hechos de violencia familiar y hubo medidas cautelares que se vencieron el pasado 4 de diciembre. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.