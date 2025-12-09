9 de diciembre de 2025 - 14:54

Horror: asesinó de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años

Antes del hecho llamó a su expareja y le contó lo que tenía planeado. Además, publicó un estado donde adelantó el terrible hecho que estaba por cometer.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La comunidad de Huanguelén, ciudad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, está conmocionada por un terrible hecho. Un hombre mató a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y después se quitó la vida.

Ocurrió en la madrugada de este martes. Según informó TN, Gustavo Sáez, de 48 años, llamó a su exesposa, le dijo que la estaba esperando en la ruta y que planeaba matar a su hijo.

La mujer, que es sargento de la Policía Comunal, mandó un móvil policial al acceso de la localidad ubicado a 150 metros de la ruta 60, lugar donde el hombre le dijo que estaba con su hijo.

coronel suárez

Los oficiales se dirigieron rápidamente hasta la ubicación y vieron un camión Mercedes Benz estacionado. Al acercarse encontraron la macabra escena: el hombre y su hijo estaban muertos en el interior.

Allí encontraron con vida al niño identificado como Francisco Suárez y lo trasladaron de urgencia hacia un hospital local, pero lamentablemente murió a los minutos.

Al peritar el camión encontraron manchas de sangre y una pistola calibre 22, la cual coincide con las heridas que el niño y Gustavo Sáez tenían la cabeza. Otro detalle estremecedor es que minutos antes, el hombre adelantó lo que iba a hacer en un estado publicado en WhatsApp.

La primera información indica que entre los padres ocurrieron hechos de violencia familiar y hubo medidas cautelares que se vencieron el pasado 4 de diciembre. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

