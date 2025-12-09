"Esperaba 13 años", lamentó la madre del colectivero asesinado por el expolicía

“Pido a la Justicia que cumpla por favor. Necesito justicia. Pido fuerza a Dios para seguir”, reclamó la madre de la víctima.

La madre de Sergio David Díaz, el colectivero asesinado durante la Navidad de 2024 por el policía retirado Rafael Moreno en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, sostuvo que “esperaba una condena de 13 años” para el culpable y lamentó: “Me mató a mí también”.

Cristina dialogó con la Agencia Noticias Argentinas sobre la sentencia a ocho años y seis meses de prisión contra el exoficial federal por homicidio culposo: “Pido que la condena establecida quede firme y se cumpla”.

En este sentido, la mujer expresó que Moreno “mató a su hijo” y negó que se trate de un "accidente", por lo que insistió: “Pido a la Justicia que cumpla por favor. Necesito justicia. Pido fuerza a Dios para seguir”. “Esta persona me mató a mí también”, manifestó Cristina, dolida por el crimen ocurrido el 25 de diciembre de 2024.

Por su parte, Karina, prima de la víctima, afirmó: “Pienso que él salió a matar en una noche festiva, el tiro no se le escapó y nunca mostró arrepentimiento”. “Que pague la pena en la cárcel, no es lo que queríamos, pero que pague como corresponde. Nada ni nadie nos va a devolver a Sergio”, añadió.

Díaz se encontraba con amigos y su familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, Moreno sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima, quien se enfureció: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensás que sos?”. Fueron solo segundos más tarde cuando el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, provocando su muerte minutos después.