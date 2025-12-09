Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 9 de diciembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1°-1973
2°-1626
3°-4214
4°-9829
5°-5450
6°-0062
7°-0467
8°-2739
9°-0824
10°-7505
11°-1486
12°-1447
13°-9143
14°-6978
15°-8242
16°-3124
17°-8964
18°-2362
19°-1809
20°-3943
1°-3061
2°-9223
3°-6129
4°-6129
5°-5987
6°-6674
7°-3900
8°-5682
9°-3260
10°-4887
11°-6313
12°-1632
13°-0389
14°-0271
15°-9477
16°-0659
17°-4010
18°-7991
19°-1024
20°-5922
1°-6847
2°-5693
3°-8072
4°-0740
5°-3433
6°-8085
7°-0113
8°-6090
9°-0371
10°-8698
11°-1214
12°-2220
13°-5930
14°-6879
15°-4630
16°-3782
17°-8221
18°-9503
19°-3379
20°-7969
1°-9168
2°-5674
3°-3534
4°-2145
5°-7427
6°-0885
7°-2058
8°-3540
9°-3005
10°-4947
11°-5519
12°-1965
13°-2004
14°-9185
15°-6639
16°-9588
17°-5383
18°-3033
19°-4397
20°-8136
1°-7574
2°-2481
3°-0410
4°-1000
5°-9073
6°-5094
7°-1542
8°-2000
9°-7968
10°-2216
11°-7210
12°-7028
13°-4672
14°-6609
15°-7984
16°-2250
17°-6383
18°-3571
19°-1577
20°-9248
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991