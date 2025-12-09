Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 9 de diciembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

5°-5450

6°-0062

7°-0467

8°-2739

9°-0824

10°-7505

11°-1486

12°-1447

13°-9143

14°-6978

15°-8242

16°-3124

17°-8964

18°-2362

19°-1809

20°-3943

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-3061

2°-9223

3°-6129

4°-6129

5°-5987

6°-6674

7°-3900

8°-5682

9°-3260

10°-4887

11°-6313

12°-1632

13°-0389

14°-0271

15°-9477

16°-0659

17°-4010

18°-7991

19°-1024

20°-5922

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-6847

2°-5693

3°-8072

4°-0740

5°-3433

6°-8085

7°-0113

8°-6090

9°-0371

10°-8698

11°-1214

12°-2220

13°-5930

14°-6879

15°-4630

16°-3782

17°-8221

18°-9503

19°-3379

20°-7969

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-9168

2°-5674

3°-3534

4°-2145

5°-7427

6°-0885

7°-2058

8°-3540

9°-3005

10°-4947

11°-5519

12°-1965

13°-2004

14°-9185

15°-6639

16°-9588

17°-5383

18°-3033

19°-4397

20°-8136

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1°-7574

2°-2481

3°-0410

4°-1000

5°-9073

6°-5094

7°-1542

8°-2000

9°-7968

10°-2216

11°-7210

12°-7028

13°-4672

14°-6609

15°-7984

16°-2250

17°-6383

18°-3571

19°-1577

20°-9248

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

se gana 3500 veces el valor apostado. Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

se gana 600 veces el valor apostado. Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

se gana 70 veces el valor apostado. Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991