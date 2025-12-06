Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

5°-4796

6°-7709

7°-1353

8°-3244

9°-0937

10°-0519

11°-9162

12°-1473

13°-8944

14°-6427

15°-5355

16°-1786

17°-0409

18°-0202

19°-7381

20°-3349

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-0140

2°-9337

3°-1589

4°-7876

5°-1597

6°-8198

7°-3088

8°-5942

9°-0712

10°-5940

11°-1541

12°-8127

13°-8931

14°-3309

15°-2428

16°-4138

17°-1688

18°-3569

19°-6856

20°-8160

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-5421

2°-0625

3°-9681

4°-8126

5°-8234

6°-9890

7°-5920

8°-8188

9°-3142

10°-9096

11°-2751

12°-5367

13°-5778

14°-1881

15°-0929

16°-3585

17°-2320

18°-2092

19°-9552

20°-1560

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-9945

2°-0496

3°-6514

4°-1921

5°-7091

6°-3979

7°-0309

8°-8325

9°-9584

10°-4329

11°-4971

12°-7928

13°-8254

14°-9902

15°-0898

16°-3393

17°-2593

18°-0049

19°-1592

20°-3403

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1°-0354

2°-5213

3°-9869

4°-5909

5°-5904

6°-8004

7°-8956

8°-1500

9°-6771

10°-3119

11°-2066

12°-3624

13°-9185

14°-5516

15°-7465

16°-2431

17°-8765

18°-3565

19°-5751

20°-4022

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

se gana 3500 veces el valor apostado. Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

se gana 600 veces el valor apostado. Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

se gana 70 veces el valor apostado. Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991