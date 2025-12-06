Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1°-2838
2°-6455
3°-0111
4°-4240
5°-4796
6°-7709
7°-1353
8°-3244
9°-0937
10°-0519
11°-9162
12°-1473
13°-8944
14°-6427
15°-5355
16°-1786
17°-0409
18°-0202
19°-7381
20°-3349
1°-0140
2°-9337
3°-1589
4°-7876
5°-1597
6°-8198
7°-3088
8°-5942
9°-0712
10°-5940
11°-1541
12°-8127
13°-8931
14°-3309
15°-2428
16°-4138
17°-1688
18°-3569
19°-6856
20°-8160
1°-5421
2°-0625
3°-9681
4°-8126
5°-8234
6°-9890
7°-5920
8°-8188
9°-3142
10°-9096
11°-2751
12°-5367
13°-5778
14°-1881
15°-0929
16°-3585
17°-2320
18°-2092
19°-9552
20°-1560
1°-9945
2°-0496
3°-6514
4°-1921
5°-7091
6°-3979
7°-0309
8°-8325
9°-9584
10°-4329
11°-4971
12°-7928
13°-8254
14°-9902
15°-0898
16°-3393
17°-2593
18°-0049
19°-1592
20°-3403
1°-0354
2°-5213
3°-9869
4°-5909
5°-5904
6°-8004
7°-8956
8°-1500
9°-6771
10°-3119
11°-2066
12°-3624
13°-9185
14°-5516
15°-7465
16°-2431
17°-8765
18°-3565
19°-5751
20°-4022
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991