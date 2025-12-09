Calor intenso con nubosidad y tormentas en Mendoza: cuál será la máxima y qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica temperaturas altas en Mendoza. El jueves, no obstante, bajará notablemente.

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza.

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles caluroso en Mendoza, con una máxima que rozará los 35°C. No obstante, se indican tormentas aisladas durante la noche en algunas zonas de la provincia. Por otro lado, el viernes se anticipa una caída de la temperatura notablemente.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa y algo nublada este miércoles 10 de diciembre. La máxima se mantendrá alta, en los 34°C, mientras que la mínima será de 19°C, con vientos moderados del noreste. No obstante, rige alerta amarilla por tormentas en la noche.