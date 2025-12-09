"Tu beba no salió bien": el alarmante caso de una joven que denunció violencia obstétrica

Una joven misionera de 28 años denunció que fue víctima de violencia obstétrica luego de perder a su beba en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Posadas.

María Florencia Ríos prestó declaración testimonial ante el Juzgado de Instrucción N°1 de Posadas y manifestó que el lunes 20 de octubre concurrió al nosocomio para un turno de rutina hasta que comenzó a sentir “contracciones seguidas, cada cinco minutos” , motivo por el que fue derivada a la guardia, donde el personal de salud “le hizo tacto” : “Como no tenía mucha dilatación me mandaron de vuelta a mi casa”.

Conforme al documento que accedió la Agencia Noticias Argentinas, al día siguiente, acudió nuevamente al centro de salud tras experimentar “pérdidas y sangrado” en su domicilio. La víctima fue atendida por la médica V.A.M. , la misma profesional que la primera vez, quien afirmó que se debía al “tapón mucoso” , pero la paciente sostuvo que “lo perdió una semana atrás”.

El sangrado continuó, María Florencia optó por dirigirse a la guardia del Neonatal, los especialistas le comunicaron que tenía “dos centímetros de dilatación” y agregaron que “por ser primeriza, no se suele identificar nada” , misma situación que se repitió el jueves 23.

En esa ocasión, le pidieron que se someta a una ecografía luego de hallarle un “coágulo de sangre”, al tiempo que el viernes 24 las contracciones eran “más dolorosas y seguidas” , por lo que la damnificada decidió ir al hospital: “Me dijeron que podía ser una infección y yo les rogaba por una cesárea”.

Hospital Materno Neonatal de Posadas, Misiones Hospital Materno Neonatal de Posadas, Misiones. web

El sábado 25, la médica residente F.C.S. asistió a María Florencia: “Estaba con tres centímetros de dilatación, hace el pedido de internación, pero al ratito lo cancela y me dice que espere 2 horas porque se iba a dormir y cuando volvía me iba a hacer tacto. Yo le pedía por favor que me haga una cesárea porque no aguantaba más el dolor y me contestó que no podía hacer nada”.

“Tuve que esperar afuera caminando de un lado para el otro, ni siquiera me dieron una silla de ruedas. Posteriormente el doctor J.L.P.C. se da cuenta de la situación y pide la internación, me mandan al primer piso sector de diabetes, estuve toda la madrugada gritando del dolor rogando por una cesárea. Aproximadamente a las 6 de la mañana me mandan a la sala de partos”, añadió la presunta víctima en su declaración.

Según María Florencia, “omitieron su reclamo” y no consideraron que se trataba de “un embarazo de riesgo” ya que tenía “preeclampsia, diabetes gestacional y colestasis”.

Al mediodía, la paciente “rompió bolsa a las 13”, momento en el que se le informa a la doctora C.L., quien “se ausentó durante toda la jornada”: “Me dijo que tenía que esperar y parir como todas las otras mujeres y que le deje hacer su trabajo”.

Dos obstetras acompañaron a la madre primeriza durante la tarde con “movimientos de relajación” y “un monitoreo” hasta que C.L. realiza otro estudio a las 18 mediante el que “se escucharon los latidos de la beba” .

“Luego el monitoreo se repite a las 18:50, donde ya no se logra escuchar los latidos y siendo las 19:30 tras una cesárea urgente me avisan que el bebé ya estaba muerto”, sostuvo. La médica le indicó a la joven que “tu bebé no salió bien", mientras que “la anestesia no hizo efecto”: “Tuve que soportar todo el dolor”.

El maltrato del personal hacia la paciente habría continuado con la “forma prepotente” del doctor C.H., que se presentó en la sala “con unos papeles que debíamos firmar sin darnos explicarnos de qué se trataba” ante la negativa de María Florencia y su esposo.

“Alegó que para ellos es un caso más y son cosas que pasan, por lo que mi marido se alteró y ambos se invitaron a cagarse a patadas fuera del hospital”, al tiempo que recibió el alta el 28 de octubre, pero regresó al nosocomio, donde permaneció hospitalizada durante 17 días producto de una infección a raíz de la cesárea de emergencia.

A pesar de los pedidos insistentes en el expediente y de forma personal en el cuerpo médico forense, la familia no tiene información sobre la autopsia. La beba iba a llamarse Jasmín, quien falleció hace 40 días, la causa no tiene detenidos y María Florencia reclama justicia por su hija fallecida.