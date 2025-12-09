Tragedia en el Parque: imágenes previas al incidente permitirán confirmar si la mujer cruzó en rojo

Tragedia del Parque: pedirán que siga presa la mujer que atropelló a 2 adolescentes y causó la muerte de Fausto

La familia del niño que murió en la tragedia del Parque rompe el silencio: "No sufrió un accidente; a Fausto lo mataron"

A menos de dos meses de este hecho, que se conoció públicamente como "La Tragedia del Parque " -puesto que ocurrió en uno de los ingresos al Parque General San Martín-, el destino de la conductora comienza a definirse. El próximo viernes, 12 de diciembre, se celebrará la audiencia para resolver el pedido prisión preventiva de la mujer (identificada como María Amelia Albina Molina ).

En base a la reconstrucción de los primeros testigos de la tragedia, Molina -quien circulaba por Boulogne Sur Mer desde el sur y hacia el norte- habría cruzado con el semáforo en rojo . Los dos chicos, en tanto, estaban cruzando en la esquina de esa calle y Clark hacia el oeste, con dirección al parque, por la senda peatonal.

Piden que la mujer acusada de cruzar un en rojo con su auto y matar a un nene en el parque siga detenida

A días de la audiencia donde se determinará si la conductora del VW Up continúa con prisión preventiva a la espera del juicio, Los Andes tuvo acceso a imágenes fundamentales . Se trata de la secuencia que capta los instantes previos al momento en que el vehículo conducido por la mujer embiste a los dos amigos . Y se trata de un material clave para determinar si la mujer aceleró el vehículo para cruzar Clark y, por sobre todas las cosas, si lo hizo en rojo -como indicaron algunos testigos- o no.

Uno de los videos con que cuenta el fiscal de Tránsito Fernando Giunta dentro de la causa de la "Tragedia del Parque" pertenece a uno de los domos. Puntualmente, se trata del que está ubicado en altura, sobre calle Boulogne Sur Mer y unos diez metros al sur de la esquina con Clark .

En esta secuencia, filmada hacia el sur, se puede observar -a la distancia- el Up conducido por Molina detenido en la esquina de Boulogne Sur Mer y Sobremonte. La misma secuencia de video tiene la fecha y la hora en que fue grabada. En el preciso instante en que en la parte superior izquierda de la pantalla se observa que marca las 12 h 15' 16" del sábado 1 de noviembre de 2025, se ve que el Up avanza luego de que -se supone- el semáforo sobre Boulogne Sur Mer cambia a verde en la esquina con Sobremonte.

Video tragedia parque 2 Tragedia en el Parque: las imágenes previas que permitirán confirmar si la mujer cruzó en rojo Los Andes

En los segundos posteriores se observa cómo el auto acelera y transita -por Boulogne Sur Mer, hacia el norte-, hasta llegar a la cámara ubicada a metros de la esquina con Clark. Según se desprende de estas imágenes, Molina recorre en su auto el tramo entre Sobremonte y Clark en 11 segundos. Porque es a las 12 h 15' y 27" cuando el Up sale del campo de visualización de la cámara. Segundos después de que todo esto ocurriera -y quedara grabado- fue el momento en que Fausto Morcos y su amigo fueron atropellados por el auto.

Dentro de la causa, esta prueba resulta fundamental para determinar a qué velocidad circulaba la mujer, cuánto aceleró entre Sobremonte y Clark, la distancia entre ambas esquinas y la sincronización entre los semáforos. Por ello mismo el fiscal ordenó la realización de una pericia para confirmar todo ello. Ya en el video se puede observar cómo el Up se despega y aleja de los otros autos que iban en la misma dirección.

Video tragedia parque 3 Tragedia en el Parque: las imágenes previas que permitirán confirmar si la mujer cruzó en rojo Los Andes

Así fue la tragedia del Parque

El sábado 1 de noviembre, a las 12:15, Fausto Morcos y dos amigos (todos de 13 años) iban a jugar a la pelota al Parque General San Martín. Fausto jugaba futsal en Pacífico, pero como ese fin de semana no había fecha, se había quedado toda la noche en la casa de uno de sus amigos, en las inmediaciones de la esquina de J. y M. Clark y Boulogne Sur Mer.

Quince minutos después del mediodía, y según relataron algunos testigos que estaban en esa esquina, un auto atropelló a dos de los tres chicos cuando ellos intentaban cruzar Boulogne Sur Mer. De acuerdo a lo reconstruido, los tres chicos cruzaron por la senda peatonal de esa esquina (con dirección al Parque -hacia el oeste-), aprovechando que el semáforo les daba el verde. Pero, según estos mismos testigos -y que son claves en la causa- la conductora de un VW Up -identificada como María Amelia Albina Molina (82) circulaba por Boulogne Sur Mer desde el sur, cruzó el rojo y los atropelló.

Fausto Morcos 1

Fausto falleció en el acto, mientras que uno de sus amigos -quien también fue embestido- sufrió graves heridas y que lo tuvieron casi una semana en el hospital. El tercero de los adolescentes, que había terminado de cruzar segundos antes, miró todo desde la vereda.

La situación de la conductora

María Amelia Albina Molina (82) permanece imputada y detenida en su casa (debido a su avanzada edad).

El fiscal Fernando Giunta la acusó formalmente por los delitos de "homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo (NdA: por la muerte de Fausto) en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo (por las lesiones a uno de los amigos)".

Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados e intentan estabilizarlos Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados. Ministerio de Seguridad

Es precisamente su situación la que se resolverá el viernes próximo y si esperará el proceso con prisión preventiva domiciliaria o en libertad.