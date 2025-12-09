9 de diciembre de 2025 - 07:49

Lo detuvieron por manejar de manera temeraria en el Parque y terminó "rompiendo" el alcoholímetro

Un hombre de 36 años terminó aprehendido por conducir su Volkswagen Up con 3 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un aviso del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre un vehículo que circulaba de manera peligrosa, lo que motivó un operativo inmediato.

Un grave caso de conducción peligrosa fue detectado durante la madrugada de este martes en la Ciudad, donde un automovilista fue interceptado luego de que lo detectaran conduciendo de manera peligrosa. Cuando le hicieron el test de alcoholemia arrojó 3 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cinco veces lo permitido por la ley, que establece un máximo de 0.5.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 1.46 en la intersección de avenida Libertador y Orzali, en jurisdicción del Parque. Según informaron fuentes de Vial Gran Mendoza, un aviso del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre un vehículo que circulaba de manera peligrosa, lo que motivó un operativo inmediato.

El rodado involucrado es un Volkswagen Up, por P. A. D. M., de 36 años. Personal de tránsito municipal realizó el control correspondiente y practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 3.00 g/l, con cinco flechas ascendentes, indicativo de un nivel de alcohol extremadamente elevado.

Ante esta situación, intervinieron efectivos de la Comisaría 6ª, quienes labraron las actuaciones de rigor conforme a la normativa vigente. El conductor no aportó datos de contacto al momento del procedimiento.

