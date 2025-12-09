La escalofriante carta que le dejó a su exmujer el hombre que asesinó a su hijo y se suicidó

La comunidad de Huanguelén, en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato seguido de suicidio ocurrido en la madrugada de este martes . Gustavo Suárez, de 48 años, mató a su hijo Francisco, de tan solo 4 años, de un disparo en la cabeza, y luego se quitó la vida de la misma manera.

Un músico de Don Osvaldo dijo en el aeropuerto de Mendoza que tenía una bomba y generó un intenso operativo

Luego de algunas horas, TN difundió una extensa carta que el hombre dejó dirigida a su exesposa antes de cometer el hecho. El escrito revela el móvil de venganza detrás de la tragedia .

El mensaje comienza de manera lapidaria: “Nos vamos con Fran así estás tranquila” . Suárez acusó a García de haber abandonado a la familia, afirmando: “Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo”.

A lo largo del texto escrito a mano, Suárez justifica el crimen como una forma de seguir cuidando al niño y negarle la vida que la madre deseaba: “Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd...” .

En un tono vengativo, el hombre escribió: “Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más” . También lanzó una advertencia sobre la decisión que tomó: “Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”.

Cerrando la carta, Suárez afirmó que ellos fueron las víctimas de las "mentiras" de la madre, sentenciando: “Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros”. Finalmente, concluyó con una convicción de justicia: “Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”.

La primera información recogida por los investigadores indica que existían antecedentes de violencia familiar entre los padres. Además, se supo que las medidas cautelares relacionadas con estos hechos habían vencido el pasado 4 de diciembre. La investigación del caso quedó a cargo de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Carta padre que asesinó a su hijo y luego se suicidó

El hecho

Antes de cometer el crimen, Suárez contactó a su expareja, Daiana García, quien es sargento de la Policía Comunal, para advertirle sobre sus planes. La mujer, desesperada, intentó detenerlo y envió inmediatamente a sus colegas a la ubicación.

Suárez había indicado que estaba estacionado en un camión sobre la Ruta 60, cerca del acceso a Huanguelén. Además del llamado, el hombre había adelantado sus intenciones publicando varios mensajes en su estado de WhatsApp.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, hallaron un camión Mercedes Benz. En su interior, encontraron a Suárez ya muerto con un disparo en la cabeza. Si bien el pequeño Francisco también había sido baleado en la cabeza, aún estaba con vida.

Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero lamentablemente murió pocas horas después. En el camión se encontraron manchas de sangre y una pistola calibre 22, la cual coincide con las heridas que presentaban padre e hijo.