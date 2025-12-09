Un músico de Don Osvaldo dijo en el aeropuerto de Mendoza que tenía una bomba y generó un intenso operativo

Un músico de Don Osvaldo generó tensión en el aeropuerto de Mendoza tras asegurar que llevaba un artefacto explosivo en su valija durante un control. Esto derivó en un operativo inmediato y obligó a evacuar parte del área de inspección.

Furia de recitales: Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y Don Osvaldo en un fin de semana sin precedentes

Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y más en Mendoza: un fin de semana cargado de espectáculos, por Aconcagua Radio

El episodio ocurrió el domingo por la noche y se conoció en las últimas horas, tras recorrerse que se activaron los protocolos de seguridad. El protagonista fue Luis Gastón Lamas, baterista invitado de la banda, quien hizo el comentario mientras pasaba por el control del vuelo WJ 3083 (DOZ-EZE).

Su declaración generó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y puso en alerta a todo el personal, según informó Noticias Argentinas. De manera inmediata, se estableció un perímetro de seguridad, previa evacuación del punto de inspección y registro.

Además, se solicitó la presencia del personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo el procedimiento.

“Se realizó control a Lamas y a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotecnico, arrojando resultado negativo ante la presencia de material explosivo” , determinaron.

Las autoridades indicaron que el pasajero dijo durante el pedido de explicaciones que lo que había expresado era una broma. La Unidad Fiscal N° 1 dispuso que se labren actuaciones de rigor y, tras no mediar impedimentos legales, se le permitió retirarse de la dependencia.

“Personal de la compañía aérea labró formulario de pasajero disruptivo y no le permitió al causante abordar el vuelo”, señalaron.