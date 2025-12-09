9 de diciembre de 2025 - 20:07

Un músico de Don Osvaldo dijo en el aeropuerto de Mendoza que tenía una bomba y generó un intenso operativo

El baterista Luis Gastón Lamas realizó un comentario durante un control de valijas y obligó a evacuar la zona. “El personal no le permitió al causante abordar el vuelo”, asumieron.

Don Osvaldo, banda de rock barrial formada en noviembre de 2010 tras la disolución de Callejeros

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un músico de Don Osvaldo generó tensión en el aeropuerto de Mendoza tras asegurar que llevaba un artefacto explosivo en su valija durante un control. Esto derivó en un operativo inmediato y obligó a evacuar parte del área de inspección.

El episodio ocurrió el domingo por la noche y se conoció en las últimas horas, tras recorrerse que se activaron los protocolos de seguridad. El protagonista fue Luis Gastón Lamas, baterista invitado de la banda, quien hizo el comentario mientras pasaba por el control del vuelo WJ 3083 (DOZ-EZE).

Su declaración generó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y puso en alerta a todo el personal, según informó Noticias Argentinas. De manera inmediata, se estableció un perímetro de seguridad, previa evacuación del punto de inspección y registro.

Luis Gastón Lamas
Luis Gastón Lamas, el protagonista de esto.

Además, se solicitó la presencia del personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo el procedimiento.

“Se realizó control a Lamas y a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotecnico, arrojando resultado negativo ante la presencia de material explosivo”, determinaron.

Las autoridades indicaron que el pasajero dijo durante el pedido de explicaciones que lo que había expresado era una broma. La Unidad Fiscal N° 1 dispuso que se labren actuaciones de rigor y, tras no mediar impedimentos legales, se le permitió retirarse de la dependencia.

“Personal de la compañía aérea labró formulario de pasajero disruptivo y no le permitió al causante abordar el vuelo”, señalaron.

