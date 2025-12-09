9 de diciembre de 2025 - 18:45

Salieron del boliche y golpearon salvajemente a una panadera para robarle el celular: impactante video

La empleada de una panadería en Córdoba fue sorprendida por cuatro mujeres jóvenes mientras abría el local. Las cámaras y la reacción de los vecinos permitieron ubicar a las agresoras.

Las cámaras internas de la panadería registraron el momento en que una de las agresoras le arrebató el teléfono celular a la empleada tras golpearla.

Cuatro chicas adolescentes que salían de un boliche protagonizaron este lunes a la mañana un violento asalto en la ciudad de Córdoba. La víctima fue la empleada de una panadería del barrio Zumarán, que recibió una feroz golpiza detrás del mostrador mientras abría el local. La secuencia duró menos de 20 segundos, fue captada por varias cámaras de seguridad y terminó con las agresoras detenidas a pocas cuadras del lugar.

Las imágenes muestran a las jóvenes entrando al comercio de boulevard Los Granaderos, a la altura del 2.000, entre las calles Platón y Bartolomé Argensola. El reloj marcaba las 7.47. La panadera estaba trabajando del lado interno del mostrador cuando, sin mediar palabra, las cuatro se le abalanzaron al mismo tiempo.

Según relató luego la víctima a la Policía, no hubo ninguna discusión previa ni intento de diálogo. Las adolescentes directamente comenzaron a pegarle golpes de puño y empujones, la redujeron contra el mostrador y la tiraron al suelo. En medio del ataque, una de ellas aprovechó para sacarle el teléfono celular y guardarlo. Todo ocurrió en un lapso brevísimo: menos de medio minuto.

Embed

Dentro del local no había otros clientes. Esa ausencia de testigos presenciales volvió todavía más importante el registro de las cámaras internas de la panadería, que permitieron reconstruir la secuencia con precisión. A eso se sumaron las cámaras municipales instaladas en la zona, que luego fueron clave para seguir el recorrido de las agresoras cuando escaparon a pie.

Un ataque en segundos y la reacción de un vecino

En el video también se ve la reacción de un vecino que advirtió lo que estaba pasando desde la calle. Vestía una remera roja y bermudas oscuras. Apenas las jóvenes salen corriendo del local, aparece en escena y se lo ve acelerar el paso hasta convertirse prácticamente en una carrera en dirección a las asaltantes. Su intención era frenarlas o, al menos, no perderlas de vista.

Al mismo tiempo, otro vecino y la propia víctima dieron aviso al 911. La denuncia describía un robo violento, con la víctima golpeada y las cuatro sospechosas escapando rumbo a una arteria paralela. Con esos datos, la Policía provincial montó de inmediato un operativo cerrojo en los barrios cercanos.

celular robado
Las agresoras se dieron a la fuga tras robarle el teléfono celular a la panadera, pero el aparato fue recuperado minutos después durante el operativo policial.

Minutos después, y con la colaboración de residentes de la zona, los efectivos lograron aprehender a dos de las jóvenes en la intersección de las calles Bernis y Bartolomé Argensola, ya en el barrio Los Paraísos. Llevaban encima el celular que le habían robado a la empleada. El lugar está a tan solo dos cuadras de la panadería.

Las otras dos sospechosas fueron detenidas casi en simultáneo cuando circulaban por la avenida Cornelio Saavedra al 200, en el barrio San Martín. De esta manera, las cuatro quedaron a disposición de la Justicia. El teléfono sustraído fue recuperado y restituido a la víctima, que además debió ser atendida por los golpes recibidos, aunque no trascendió que hubiera sufrido lesiones graves.

