El joven atacado a la salida de un boliche recibió el alta y se conoció un video de la brutal agresión

Jesús Moyano (37), el hombre que fue víctima de un ataque a la salida de un boliche en Tunuyán , fue dado de alta y está en su casa. Mientras, los dos detenidos por la agresión tuvieron este lunes la primera audiencia judicial en el Juzgado Penal de Tunuyán.

En diálogo con Los Andes, la hermana de la víctima contó que el jueves pasado Moyano recibió el alta y pudo regresar a su casa, pero aseguró que “sigue inestable a la marcha” y que “aún no dimensiona lo que le ha pasado” . Aun así, señala que, aunque la recuperación ha sido rápida, todavía le falta mejorar.

El sábado debieron asistir nuevamente al Hospital Central, donde estaba citado para control: “hicieron la extracción de los puntos y continúa con la misma medicación, corticoides, anticonvulsionante y para el dolor porque continúa con cefaleas ” , detalló.

Respecto a los acusados, la familiar confirmó que continúan detenidos y que ayer lunes “tuvo lugar la primera audiencia judicial en el Juzgado Penal de Tunuyán” .

El domingo 16 a la madrugada, Moyano fue golpeado en la salida del boliche Colombia, ubicado en Colonia Las Rosas, Tunuyán. Según los informes policiales, cerca de las 7.10 ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre una riña en la salida del local bailable, que funciona al aire libre. Así lo indicaban las primeras informaciones recabadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras la pelea, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a Moyano y le diagnosticó traumatismo encefalocraneano, herida cortante en cuero cabelludo, fractura de cráneo y trastornos de conciencia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli y luego derivado al Hospital Central. Los otros involucrados no presentaron lesiones de gravedad.

Cuando llegó personal de la Comisaría 65º, entrevistó a los lesionados. Ellos denunciaron que, al retirarse del boliche, mantuvieron una discusión con un grupo de sujetos y que dos de ellos les habrían propinado múltiples golpes, dejando inconsciente a una de las víctimas sobre la ciclovía. Por disposición de la Fiscalía en turno, trabajaron en el lugar Policía Científica y la Unidad Investigativa. Se constató la presencia de cámaras de seguridad privadas en el interior del local y se continúan tomando declaraciones a testigos.

El video tomado por una de esas cámaras fue rápidamente viralizado luego de que circulara una captura del registro.

Los detenidos

Según trascendió, ese mismo día el fiscal Jorge Quiroga, tras tomar testimoniales a testigos del hecho, ordenó dos allanamientos. En esos operativos fueron detenidos Francisco “Pato” Ramírez y Francisco “Pancho” Cuello. Ambos quedaron acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa, debido al tipo de lesiones constatadas en la víctima.