Golpearon brutalmente a un hombre de 37 años a la salida de un boliche en Tunuyán y está grave

La víctima, Jesús Moyano, se encuentra internado en el hospital Central, tras ser derivado del Scaravelli.

Foto:

Gentileza: El Cuco Digital
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 37 años se encuentra internado en grave estado, luego de recibir una violenta golpiza en la madrugada del domingo, cuando salía con unos amigos de un boliche ubicado en Tunuyán.

Cerca de las 7.10 Ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre una riña en la salida del local bailable Colombia, que funciona al aire libre, en San Martín y Sarmiento de Colonia Las Rosas, según las primeras informaciones recabadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 65º entrevistó a los lesionados, quienes denunciaron que al retirarse del boliche mantuvieron una discusión con un grupo de sujetos y que dos de ellos les habrían propinado múltiples golpes, dejando inconsciente a una de las víctimas sobre la ciclovía.

Tras la riña, arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyo profesional a cargo asistió al herido –identificado como Jesús Moyano, de 37 años- y le diagnosticó traumatismo encefalocraneal, herida cortante en cuero cabelludo, fractura de cráneo y trastornos de conciencia.

En el lugar se identificó a uno de los presuntos agresores, quien manifiesta desconocer lo ocurrido. El sospechoso no presenta manchas de sangre en su vestimenta.

Por disposición de la Fiscalía en turno, trabajó en el sitio personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, quienes constatan la presencia de cámaras de seguridad privadas en el interior del local. Por el momento se están tomando declaración a los testigos de hecho.

