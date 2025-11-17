Descubrieron con drones una carrera de galgos: nueve detenidos, ocho perros recuperados y "papota" secuestrada

Con un gran operativo desbaratan una carrera ilegal de galgos en en El Algarrobal, de Las Heras.

Un amplio operativo encabezado por la Policía Rural Delegación Centro permitió desarticular este domingo una carrera ilegal de galgos que se llevaba a cabo en la zona de Los Algarrobos, en El Algarrobal, de Las Heras. La intervención concluyó con nueve personas detenidas, entre ellas el presunto organizador del evento, y el secuestro de animales, vehículos y diversos elementos vinculados a la actividad clandestina.

Carera ilegal de Galgos en Las Heras Carera ilegal de Galgos en Las Heras Policía de Mendoza El procedimiento, supervisado por autoridades de la Policía de Seguridad Rural, contó con la participación de 16 efectivos y el apoyo de la División VANT —encargada del sobrevuelo de drones—, la Unidad Investigativa Departamental (UID), la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de Infantería. A partir de la vigilancia aérea, los agentes confirmaron la presencia de caniles, animales y un grupo de personas reunidas en el predio, lo que evidenciaba que la carrera ya había comenzado.

Tras verificar la situación, se ordenó avanzar con el allanamiento e identificar a todos los presentes, incluidos espectadores y propietarios de los perros. La fiscalía dispuso además identificar a quienes portaban medicamentos presuntamente utilizados como estimulantes para los animales y secuestrar los elementos que permitían la realización del evento.

Durante el operativo se incautaron cuatro vehículos utilizados para el traslado de los animales, ocho perros galgos, cinco caniles, dos gateras, un arma de fabricación casera y varios cartuchos. También se secuestraron más de treinta sustancias farmacológicas que serían empleadas como estimulantes, once bozales y documentación con fixtures de carreras. Entre los elementos prohibidos hallados se encontraban dos tramperos y un ave de especie protegida, lo que agrava la situación legal de los involucrados.

Los nueve detenidos, junto con todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia. La causa avanza bajo las figuras de maltrato y crueldad animal, además de la violación a la normativa de protección de fauna silvestre, conforme a las leyes vigentes.